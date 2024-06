Wetter in Campanet 19.06.24 bis 26.06.24: Sommerliche Hitze mit leichten Regenschauern

Wettertrend für Campanet: Sommeranfang mit Licht und Schatten

Die Sommersonne begrüßt Campanet auf Mallorca mit einer Mischung aus Wolken, klarem Himmel und leichten Regenschauern. Die Wettervorhersage für Campanet verspricht ab dem 19. Juni 2024 bis zum 26. Juni 2024 angenehme sommerliche Temperaturen mit vereinzeltem Niederschlag.

Wetterprognose für die kommende Woche

Der Mittwoch startet mit leichtem Regen und einer Tageshöchsttemperatur von 31°C, ideal für alle, die es heiß mögen, aber dennoch ein wenig Erfrischung zu schät -zen wissen. Ein leichter Wind weht mit 5 km/h, und die Luftfeuchtigkeit liegt angenehm niedrig bei 36%.

Am Donnerstag erleben wir ähnliche Bedingungen: Leichter Regen, Temperaturen um die 28 Grad und eine mildere Brise bei einer erhöhten Luftfeuchtigkeit von 49%.

Freitag und Samstag bleiben vergleichbar mit Tagestemperaturen von knapp unter 30 Grad und minimalem Niederschlag.

Klaren Himmel und Sonnenschein dürfen wir dann endlich am Samstag, den 22. Juni 2024, genießen, ein perfekter Tag für Outdoor-Aktivitäten.

Die darauffolgenden Tage überraschen mit wechselnden Wolkenformationen und einem Thermometer, das sich im Bereich von gemütlichen 24 bis 25°C einpendelt.

Der 26. Juni, rundet die Woche ab mit leichtem Niederschlag und angenehm warmen 27 Grad.

Sonnenaufgangs- und Untergangzeiten in Campanet

Die Sonne erhebt sich über Campanet in dieser Woche früh um etwa 4:20 Uhr morgens und taucht die Umgebung in warmes Licht, bevor sie am Abend gegen 19:19 Uhr beziehungsweise 19:20 Uhr wieder hinter dem Horizont verschwindet.

Zusammenfassend bietet Campanet einen wunderbaren Sommereinblick auf Mallorca, mit einer angenehmen Mischung aus Sonne und erfrischenden Regenschauern. Ob Strandtage, Wanderungen oder gemütliche Café-Besuche – das Wetter spielt mit und gewährleistet abwechslungsreiche June-Tage.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 19.6.2024, 01:27:40. +++