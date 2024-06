Wetteraussichten für Fornalutx: 7-Tage-Prognose im Überblick (19.6.2024)

Das Wetter in Fornalutx - Temperaturen und Niederschläge im Blick

Wenn Sie auf Mallorca in Fornalutx unterwegs sind oder Ihren Urlaub planen, ist eine zuverlässige Wettervorhersage Gold wert. Mit der aktuellsten 7-Tage-Wetterprognose für Fornalutx sind Sie immer bestens über die bevorstehenden Wetterbedingungen informiert.

Wetter-Highlights der Woche in Fornalutx

Mittwoch (19.06.2024): Die Woche in Fornalutx beginnt mit angenehmen 28°C, begleitet von leichtem Regen, der für eine frische Brise sorgt. Der Wind weht schwach mit 4 km/h. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 50%, und der Luftdruck misst 1013 hPa.

Donnerstag (20.06.2024): Der meist das mediterrane Flair unterstützende Regen wird mäßig ausfallen bei mäßigen 25°C, die den Tag über anhalten. Die Windgeschwindigkeit nimmt leicht ab auf 3 km/h. Feuchtigkeit und Luftdruck steigen leicht - ein signal für den Regen.

Freitag bis Sonntag (21.06. - 23.06.2024): Das Wochenende empfängt uns in Fornalutx mit einer klaren Himmelssicht und Sonnenschein. Mit angenehmen 28°C am Freitag und leicht abnehmenden Temperaturen um die 27°C am Wochenende, lädt das Wetter zu vielfältigen Aktivitäten im Freien ein. Schwache Winde und abnehmende Luftfeuchtigkeit profilieren diese idyllische Szene.

Wetterausblick für die kommenden Tage

Montag und Dienstag (24.06. - 25.06.2024): Zu Beginn der neuen Woche setzt sich die leichte Bewölkung fort, die Temperaturen pendeln sich auf schöne 25°C ein. Das leichte Nässepotenzial bleibt erhalten und könnte für sporadische Regenschauer sorgen – eine leichte Unbeständigkeit, die typisch für diese Jahreszeit sein kann.

Mittwoch (26.06.2024): Der leichte Regen begleitet uns auch Mitte der Woche, jedoch steigen die Temperaturen leicht auf 26°C an. Bei einer sanften Brise und freundlichem Wetter können Sie dennoch schöne Stunden auf Mallorca genießen.

Die Sonnenauf- und –untergangszeiten variieren nur unwesentlich in dieser Woche, was uns lange, erfreuliche Tage voller Sonnenlicht und angenehmen Temperaturen beschert.

Genießen Sie das Wetter in Fornalutx - eine sonnige Auszeit erwartet Sie!

Mit dieser Wetterprognose sind Sie nun bestens gewappnet für eine Woche in Fornalutx. Ob Sie die schönen Strände genießen, durch die malerischen Straßen schlendern oder die lokale Gastronomie erkunden möchten, das Wetter spielt definitiv mit.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 19.6.2024, 01:34:25. +++