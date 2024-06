Wetteraussichten für Palma: Sonnige Tage und vereinzelte Regenfälle vom 19.06.2024 bis zum 26.06.2024

Wetterprognose für Palma - Sonne, Wolken und leichte Regenschauer

Die kommende Woche hält für die Einwohner und Besucher von Palma auf Mallorca ein abwechslungsreiches Wetter bereit. Mit Tagestemperaturen, die angenehme 25 bis 27 Grad Celsius erreichen, ist die Insel weiterhin ein Traumziel für alle Sonnenhungrigen.

Mildes Wetter mit Niederschlagspotential in Palma

Die Woche startet am Mittwoch, den 19.06.2024, mit leichtem Regen und einer sanften Brise von 4 km/h. Die Lufttemperatur liegt bei angenehmen 26 Grad Celsius, und die Luftfeuchtigkeit beträgt 62%. Der Tag erwacht mit einem frühen Sonnenaufgang um 4:21 Uhr und wechselt in einen gemütlichen Abend, der um 19:19 Uhr vom Sonnenuntergang gekrönt wird.

Am Donnerstag, den 20.06.2024, sorgen mäßige Regenschauer und eine gleichbleibende Windgeschwindigkeit für eine erfrischende Abwechslung. Mit einer Höchsttemperatur von 25 Grad Celsius und einer funktionierenden Sonnenbrille bleibt der Tag trotz der regnerischen Einlagen angenehm.

Die Sonne strahlt über Palma

Das darauffolgende Wochenende präsentiert sich von seiner besten Seite. Freitag und Samstag verwöhnen uns mit strahlendem Sonnenschein und wolkenlosem Himmel. Die Temperaturen klettern auf sommerliche 27 bzw. 26 Grad Celsius, die Luftfeuchtigkeit ist mit etwa 51% angenehm niedrig, und der leichte Wind zirkuliert die frische Sommerluft. Sonnenanbeter können insbesondere am Freitag, den 21.06.2024, und am Samstag, den 22.06.2024, die langen Tage von Sonnenaufgang um 4:22 Uhr bis Sonnenuntergang um 19:20 Uhr in vollen Zügen genießen.

Leicht bewölkt zeigt sich der Himmel am Sonntag, den 23.06.2024, doch die Temperaturen bleiben konstant hoch. Über Palma liegen dann bei 27 Grad Celsius einzelne Wolken am Himmel, was der Stimmung allerdings keinen Abbruch tut.

Blick auf die kommende Woche

Zum Ausklang der Woche gibt es einen Mix aus Sonne und vereinzelten Wolken. Mit leichten Temperaturschwankungen zwischen 25 und 26 Grad Celsius und anhaltendem, leichten Wind bleibt das Klima in Palma weiterhin sehr angenehm. Die darauffolgenden Tage versprechen mit vereinzeltem Niederschlag noch etwas Abkühlung.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 19.6.2024, 01:41:50. +++