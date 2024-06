Wetteraussichten für Selva, Mallorca: Tägliche Prognosen und 7-Tagesüberblick (19.6.2024)

Wettervorhersage für Selva: 19. Juni bis 26. Juni 2024

Bleiben Sie auf dem neuesten Stand, was das Wetter in Selva auf Mallorca angeht. Unsere detailreiche Wettervorhersage bieten Ihnen einen umfassenden Überblick über die kommenden Tage bis einschließlich des 26. Juni 2020. Sommerliche Temperaturen haben Einzug gehalten, doch der Himmel bleibt nicht immer klar.

Aktuelle Wetterlage und Ausblick auf die Woche

Das idyllische Selva wird von einer Reihe gemischter Wetterphänomene überquert. Beginnend am Mittwoch, den 19. Juni, umfasst die Prognose eine leicht unbeständige Periode mit vereinzelt auftretenden leichten Regenschauern bei einer Höchsttemperatur von 31°C. Trotz eines sanften Windes wird eine erhöhte Luftfeuchtigkeit von 34% für eine gewisse Schwere in der Luft sorgen. Der Luftdruck misst stabile 1013 hPa.

Am darauffolgenden Donnerstag empfängt Selva Sie mit moderatem Regen und etwas niedrigeren Temperaturen um 28°C, was für erfrischende Momente sorgt. Bei einer Windgeschwindigkeit von 4 km/h könnte sich das Inselinnere als ein behaglicher Rückzugsort offenbaren.

Bis zum Wochenende wechseln sich Perioden mit leichtem Regen und klarem Himmel ab, wobei die Temperaturen konstant hoch um die 30°C bleiben werden. Besondere Aufmerksamkeit verdient der Samstag (22. Juni), an dem in Selva ein klarer Himmel und strahlender Sonnenschein bei angenehmen 30°C erwartet wird.

Beginnend mit dem 23. Juni, ziehen wieder vermehrt Wolken auf, und die Temperatur sinkt leicht auf 27°C by the weekend as conditions fluctuate between periods of light rain and clear skies, with temperatures consistently around the 30°C mark. Particular attention should be paid to Saturday (22nd June) when clear skies and bright sunshine at a pleasant 30°C are expected in Selva.

Starting from the 23rd of June, more clouds will gather, and the temperature will drop slightly to an enjoyable 27°C. The probability of rain on these days increases slightly, with broken clouds dominating the skies. It might offer an ideal chance for visitors and locals alike to enjoy outdoor activities without the intense midsummer heat.

7-Day Weather Forecast for Selva

While we prepare for the varying weather conditions, let's not forget those sunrise and sunset times. The sun's first rays will grace the skies of Selva promptly at 4:20 a.m., providing extended daylight for all your planned activities. As evenings draw in, sunset maintains a steady timing around 7:20 p.m., leaving plenty of time to enjoy the island's beauty in the daylight.

Don't let the intermittent rain dampen your spirits; instead, embrace the variety that Mallorcan weather has to offer. Whatever the skies bring, Selva remains a delightful place to experience all that Mallorca has to offer.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 19.6.2024, 01:48:29. +++