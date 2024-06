Wetterprognose für Puigpunyent: Regenschauer und Sonnenschein vom 19.06. bis zum 26.06.2024

Das Wetter in Puigpunyent: Eine Woche zwischen Regentropfen und Sonnenstrahlen

Während die Insel Mallorca sich auf den Sommer einstimmt, werfen wir einen Blick auf die Wetteraussichten für Puigpunyent in der letzten Juniwoche. Erfahren Sie, was Sie vom 19. Juni bis zum 26. Juni 2024 in dieser malerischen Gemeinde erwarten können – von erfrischenden Regenschauern bis hin zu klarem Himmel.

Wetter am Mittwoch, den 19. Juni 2024: Erste Tropfen

Der Mittwoch begrüßt die Einwohner und Gäste von Puigpunyent mit einer angenehmen Temperatur von 23°C, begleitet von leichtem Regen, der für eine erfrischende Brise sorgt. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 4 km/h, was für ein sanftes Rauschen durch die Blätter der malerischen Olivenhaine sorgt. Der Himmel zeigt sich großteils bedeckt, die Sonne kämpft sich durch die Wolken und sorgt für malerische Szenen.

Donnerstag, 20. Juni 2024: Regenschirme bereithalten

Regenschirme sind am Donnerstag ein notwendiges Accessoire, denn es wird moderater Regen erwartet. Dennoch bleibt es mit 22°C weiterhin angenehm warm. Der Wind bleibt ruhig und die Luft ist klar und rein nach dem Niederschlag. Die erhöhte Feuchtigkeit von 70% lässt die Vegetation in lebendigen Farben erstrahlen.

Klare Himmel von Freitag bis Samstag

Das Wochenende leitet ein Wetterumschwung ein: Klare, azurblaue Himmel erfreuen das Auge am Freitag, dem 21. Juni, und am Samstag, dem 22. Juni. Bei einer Höchsttemperatur von 23°C können die Strände und Landschaften um Puigpunyent in voller Pracht genossen werden. Nutzen Sie die Gelegenheit für ein entspanntes Picknick oder eine Wanderung durch die Tramuntana-Gebirgskette.

Sonnen und Wolken im Tanz: 23. bis 25. Juni 2024

Die folgenden Tage zeigen sich abwechslungsreich: Scattered clouds am Sonntag und vereinzelte Wolken am Montag sorgen für ein angenehmes Wechselspiel aus Sonne und Schatten bei weiterhin stabilen 22°C. Abgerundet wird das Wetterbild durch den sanften Wind, der die Segel der Boote auf dem strahlend blauen Meer ziert.

Ausklang mit sanften Schauern: 25. und 26. Juni 2024

Die Wetterwoche endet so, wie sie begonnen hat: Mit leichten Regenfällen am Dienstag und Mittwoch, jedoch ohne einen Einbruch der Temperaturen. Das milde Klima bleibt erhalten und lädt dazu ein, auch mal die zahlreichen kulturellen Angebote in Puigpunyent zu erkunden.

Verabschieden Sie sich von jedem Tag beim spektakulären Sonnenuntergang, der in Puigpunyent um 19:20 Uhr beginnt und den Himmel in ein malerisches Farbenspiel verwandelt. Ein wahrer Genuss für alle, die den Tag in der Natur oder in den charmanten Gassen des Ortes ausklingen lassen möchten.

Für Details zu den einzelnen Tagen, den Windverhältnissen und Sonnenauf- sowie -untergangszeiten, behalten Sie unsere tagesaktuellen Wetterberichte im Auge.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 19.6.2024, 01:44:23. +++