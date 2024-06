Wetterprognose für Vilafranca de Bonany (19.06.2024 bis 26.06.2024): Aktuelle Wettertrends und tägliche Vorhersagen

Ausblick auf das Wetter in Vilafranca de Bonany

Ein Blick in den Himmel über Vilafranca de BonanyVilafranca de Bonany lässt auf wechselhafte, sommerliche Tage schließen. Die Region bereitet sich auf eine Woche vor, in der die Sonne und leichter Regen ein gemischtes Wetterpanorama weben. Im Folgenden finden Sie aktuelle Metrikangaben und eine detaillierte Tagesprognose.

Wettervorhersage für den 19.06.2024

Der Mittwoch begrüßt die Einheimischen und Urlauber in Vilafranca de Bonany mit angenehmen 30°C unterstützt von einem leichten Regenschauer. Eine leichte Brise mit einer Windgeschwindigkeit von nur 6 km/h lässt das hohe Quecksilberangenehm erscheinen. Die relative Luftfeuchtigkeit liegt bei gemäßigten 38%, und der Luftdruck steht auf 1013 hPa.

Nächster Halt, 20.06.2024: Feuchterweise leicht abgeschwächt

Am Donnerstag külht sich das Thermometer leicht auf 27°C ab. Leichter Regen bleibt weiterhin Teil des Wettergeschehens. Die Luftfeuchtigkeit steigt auf 47%, was zusammen mit dem leichten Wind für etwas Abkühlung sorgen könnte. Sonnenauf- und untergang charakterisieren auch diesen Tag mit malerischen Farbspielen am Horizont.

21.06.2024: Leichte Regenschauer bleiben erhalten

Das Wochenende nahend bietet der Freitag ähnliche Bedingungen mit 29°C und leichtem Regen. Etwas geringere Luftfeuchtigkeitswerte bei 29% und gleichbleibender schwacher Wind bevorteilen alle, die sich im Freien aufhalten möchten.

Klare Aussichten für den 22.06.2024

An diesem Samstag dürfen sich die Menschen auf einen strahlend blauen Himmel freuen, denn es ist klarer Himmel vorhergesagt. Mit abermals 29°C bleibt es sommerlich, während die Luftfeuchtigkeit auf 39% steigt.

Wolkige Abschnitte am 23. und 24.06.2024

Der Sonntag und Montag liefern uns gebrochene beziehungsweise vereinzelte Wolken, jedoch bei immer noch warmen 25°C und 26°C. Der Wind weht weiterhin mit sanften 4-6 km/h, und die Luft hält eine mittlere Feuchtigkeit.

Letzte Juniwoche startet mit Regen

Zum Beginn der letzten Juniwoche wird es mit 25°C am Dienstag und 28°C am Mittwoch weiterhin sommerlich, allerdings unterbrochen von Griffen des Regens. Wer plant, Zeit im Freien zu verbringen, sollte eine Jacke oder einen Schirm zur Hand haben.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 19.6.2024, 01:52:31. +++