Wetterprognose in Binissalem (19.06.2024 bis 26.06.2024): Tägliche Zusammenfassung und detaillierte Vorhersage

Wetteraussichten für Binissalem

Binissalem, 19. Juni 2024: Der Sommer in Binissalem hält, was er verspricht, mit sommerlichen Höchsttemperaturen von 30°C. Heute müssen wir allerdings auch mit vereinzelten Schauern rechnen, die das Bild eines perfekten Sommertages leicht eintrüben könnten. Doch mit einem sanften Wind von gerade einmal 4 km/h lässt sich die leichte Regenstimmung durchaus ertragen.

Binissalem, 20. Juni 2024: Der Tag begrüßt uns mit etwas stärkeren Regenfällen. Die Temperatur sinkt leicht auf 28°C und die Luftfeuchtigkeit wird mit 46% etwas spürbarer sein. Bei einem Wind von 5 km/h können Sie trotzdem einen angenehmen Tag im Freien verbringen.

Binissalem, 21. Juni 2024: Zurück zu leichteren Regentropfen und weiterhin wunderbaren 30°C. Der Wind flaut ab und wird fast nicht zu spüren sein. Mit niedrigerer Luftfeuchtigkeit von 28% ist ein angenehmer Tag zu erwarten.

Binissalem, 22. Juni 202564:: Das Wochenende naht mit einem strahlenden Himmel. Mit 30°C und klarem Himmel ist der Tag perfekt für jegliche Outdoor-Aktivitäten in Binissalem.

Binissalem, 23. Juni 2024: Ein Hauch von Wolken bricht durch das idyllische Bild, aber das Thermometer bleibt stabil bei 29°C. Die erhöhte Luftfeuchtigkeit ist ein sanfter Vorbote für die kommenden Tage.

Binissalem, 24. Juni 2024: Die Wolken bleiben uns erhalten und das Quecksilber sinkt etwas auf annehmbare 27°C. Der Wind weht leicht und die Luftfeuchtigkeit nimmt weiter zu.

Binissalem, 25. Juni 2024: Der sanfte Regen kehrt zurück und die Temperaturen halten sich stabil bei 27°C, während die Luft ein wenig mehr Feuchtigkeit trägt.

Binissalem, 26. Juni 2024: Wir schließen die Woche mit leichten Regenschauern, angenehmen 29°C und einem kaum spürbaren Wind ab. Die Luftfeuchtigkeit wird nicht zu sehr belastend sein, was für angenehme Bedingungen spricht.

Wochenendausblick für Binissalem

Das bevorstehende Wochenende wird in Binissalem voraussichtlich himmlisch mit einem Himmel so klar, dass Sie jede Sternschnuppe zählen können! Planen Sie Ihre Outdoor-Aktivitäten für den Samstag unter das Zeichen von 30°C und strahlendem Sonnenschein. Auch am Sonntag setzt sich das herrliche Wetter mit etwas mehr Bewölkung bei 29°C fort.

Genießen Sie die sommerlichen Temperaturen und das angenehme Wetter in Binissalem. Ob am Strand, auf einem Spaziergang durch die Weingüter oder beim Besuch lokaler Sehenswürdigkeiten – die kommende Woche verspricht schöne Stunden unter freiem Himmel.

