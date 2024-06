Wettervorhersage Campos (18.06.24 bis 25.06.24): Sonnige Aussichten und milde Brisen auf der Insel Mallorca

Das Wetter in Campos: Sonnenschein und angenehme Sommerbrisen

Die kommende Woche in CamposCampos, im Herzen Mallorcas, verspricht Bewohnern und Besuchern perfekte Bedingungen für sämtliche Aktivitäten unter dem blauen Himmel der Balearen. Für alle, die das optimale Sommerwetter suchen, bieten wir hier eine detaillierte Vorhersage.

Wetter heute, 18.06.2024: Beginn einer idealen Sommerwoche

Heute erwartet uns in Campos ein leicht bewölkter Himmel mit der Tageshöchsttemperatur von 29°C. Der Wind weht sanft mit 5 km/h, was eine erleichterte Kühle bringt, während die Luftfeuchtigkeit bei 40% liegt und einen ausgeglichenen Sommertag verspricht. Der Tag erstreckt sich von der herrlichen Morgendämmerung um 9:22 Uhr bis zum romantischen Sonnenuntergang um 20:10 Uhr.

Beständiges Hochsommerwetter in Campos bis zum Wochenende

Von Dienstag, dem 19., bis Donnerstag, dem 21. Juni, wird das Wetter in Campos durch klaren Himmel regieren, was nahezu ungetrübtes Sonnenbaden und diverse Freizeitaktivitäten im Freien ermöglicht. Die Quecksilbersäule verharrt hartnäckig bei 29°C bzw. gelegentlich 28°C, und die Winde bleiben mit 4 bis 6 km/h sanft und angenehm. Auch die Luftfeuchtigkeit zeigt sich von ihrer angenehmen Seite – sie klettert am Donnerstag zwar auf 52%, bleibt aber im erträglichen Bereich.

Ein leichter Wolkenschleier und Temperaturen in Campos steigen weiter

Das Wochenende zeichnet sich mit einer leichten Wolkendecke am Freitag, dem 22. Juni ab, wobei das Thermometer weiter ansteigt, um 30°C zu erreichen. Samstag hält mit bedecktem Himmel bei Höchsttemperaturen von 31°C dicht.

Der Höhepunkt in puncto Sommerhitze wird schließlich am Sonntag, den 23. Juni, mit 32°C unter einem ungetrübten Firmament erreicht. Auch der Montag hält das hochsommerliche Wetter aufrecht, obwohl sich die Luftfeuchtigkeit leicht erhöht - ideale Voraussetzungen für alle, die ihren Urlaub am Strand von Mallorca planen oder die Insel auf eigene Faust erkunden möchten.

Zusammenfassend präsentiert sich das Wetter in Campos während der gesamten Woche von seiner besten Seite. Nehmen Sie sich Zeit, die warmen Strahlen der mallorquinischen Sonne voll und ganz zu genießen, und erkunden Sie die zauberhaften Ecken der Insel.

Sonnige Aussichten für die Balearen

Zögern Sie nicht, Ihre Outdoor-Pläne in die Tat umzusetzen, denn die nächste Woche hält in Campos perfektes Sommerwetter für Sie bereit.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 19.6.2024, 01:28:33. +++