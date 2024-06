Wettervorhersage Manacor (19.06.24 bis 26.06.24): Trends und tägliche Details für Sommerurlauber

Aktuelle Wetterlage in Manacore: Eine Woche voller Abwechslung

Die malerische Stadt Manacor auf Mallorca erwartet ihre Besucher sowie Einheimischen mit vielfältigen Wetterbedingungen in der bevorstehenden Woche. Hier finden Sie eine umfassende Wetterschau vom 19. Juni bis zum 26. Juni 2024, die Ihnen hilft, Ihre täglichen Vorhaben bestens zu planen.

Erfrischender Juni bringt leichten Regen und Sonnenschein

Am Mittwoch, den 19. Juni, beginnt die Woche in Manacor mit einem Höchstwert von 28°C und leichtem Regen, der aber die sommerlichen Tage nicht trüben sollte. Ein leichter Wind von 6 km/h bringt ein angenehmes Lüftchen, das zusammen mit einer Luftfeuchtigkeit von 46% für eine frische Atmosphäre sorgt. Sonnenaufgang erfolgt um 4:19 Uhr, während der Sonnenuntergang die Stadt um 19:17 Uhr in malerische Dämmerung taucht.

Dieses wechselhafte Schauspiel zieht sich mit leichten Regenschauern und gleichermaßen temperierten Tagen weiter bis zum Donnerstag, den 20. Juni, an welchem die Sonne dann von einem klaren Himmel grüßen wird. Der Tag verwöhnt die Inselbewohner mit einer Lichterfülle von mehr als 15 Stunden.

Die sommerliche Wärme setzt sich fort

Die folgenden Tage offenbaren ein stetiges Hoch der Temperaturen um die 27°C, die sich hervorragend für diverse Freizeitaktivitäten eignen. Der 21. und 22. Juni versprechen bei klarer Sicht beste Bedingungen für Outdoor-Liebhaber. Der Wind bleibt mit 4 km/h äußerst sanft und die Luftfeuchtigkeitswerte sind moderat.

Bewölkung nimmt zu, Temperaturen leicht rückläufig

Ab Sonntag, den 23. Juni, dürfen wir eine Zunahme der Bewölkung verzeichnen. Temperaturen tendieren leicht nach unten, treten jedoch mit 24°C immer noch sommerlich auf. Die nächsten Tage stehen im Zeichen von scattered clouds bis hin zu leichtem Regen, was für eine angenehme Abkühlung bei sommerlichen Aktivitäten sicherlich willkommen ist.

Ausblick: Wettertrend in Manacor

Insgesamt lässt sich der Wettertrend für Manacor als typisch mediterran beschreiben, doch man sollte dennoch den Regenschirm nicht gänzlich missachten. Die letzten Juni-Tage legen nahe, dass man Sonne und Regen gleichermaßen genießen kann – ein Phänomen, das Besucher geradezu zu romantischen Spaziergängen in der aufregenden Natur Mallorcas einlädt.

Wetterwarnung und Empfehlungen für Urlauber und Einwohner Manacors

Sonnenhungrige Urlauber und Einwohner sollten dennoch die Wettervorhersage im Blick behalten und vorbereitet sein, die Planung gegebenenfalls anzupassen. Empfohlen wird, für die Freilufterlebnisse Sonnencreme mit einem angemessenen UV-Schutz aufzutragen und trotz der zu erwartenden Niederschläge ausreichend zu hydratisieren.

Die gemäßigten Windverhältnisse und angenehmen Temperaturen versprechen eine insgesamt genussvolle Woche in Manacor, wobei kleinere Unwägbarkeiten durchaus ihren Charme haben können.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 19.6.2024, 01:38:01. +++