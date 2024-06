Wettervorhersage Sant Joan: Mallorca empfängt Sie mit Regen und Sonne (19.06.2024 bis 26.06.2024)

Wettertrend für Sant Joan auf Mallorca

In der malerischen Gemeinde Sant Joan auf Mallorca zeigt sich das Wetter diesen Sommer von einer wechselhaften Seite. In der Wettervorhersage vom 19. Juni bis zum 26. Juni 2024 erwarten Einheimische und Urlauber sowohl sonnige Momente als auch erfrischende Regenschauer.

Das Wetter in Sant Joan diese Woche

Zum Auftakt der Woche am Mittwoch, dem 19. Juni 2024, begrüßt uns Sant Joan mit einer moderaten Temperatur von 23°C, begleitet von leichtem Regen und einer angenehmen Brise von 6 km/h. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 57%, bei einem Luftdruck von 1013 hPa – ein idealer Start in die Woche für Liebhaber milder Witterung und sanfter Lüftchen.

Der folgende Tag, Donnerstag, der 20. Juni, wird etwas kühler mit 19°C, während moderate Regenfälle erwartet werden. Die Windgeschwindigkeit bleibt mit 5 km/h sanft, aber die Luftfeuchtigkeit steigt auf 71% an, was die Regenwahrscheinlichkeit bestärkt. Der Luftdruck zeigt 1017 hPa.

Am Freitag, den 21. Juni, nimmt die Temperatur zu und erreicht behagliche 26°C, jedoch sind erneut leichte Regenschauer nicht auszuschließen. Der Wind bleibt moderat, die Luftdruckverhältnisse sind mit 1019 hPa stabil.

Zum Wochenende hin – speziell am Samstag, den 22. Juni – dürfen wir uns auf etwas wärmere 29°C unter auflockernder Bewölkung freuen. Die Luftfeuchtigkeit sinkt auf angenehme 31%, was ein freundliches Klima für Freizeitaktivitäten verspricht.

Der Sonntag, 23. Juni, bringt erfrischende Abkühlung mit 17°C und leichten Regen, ideal für eine entspannte Auszeit von der sommerlichen Hitze. Doch die Temperaturen klettern nach diesem Rücksetzer, und die darauf folgenden Tage pendeln erneut um die 20°C-Marke mit leichtem Regen und angenehmen Wind.

Die ganze Woche über dürfen wir die wunderschönen Sonnenauf- und -untergänge genießen, die in Sant Joan um circa 4:18 Uhr morgens bzw. um 19:31 Uhr abends erwartet werden, ein himmlisches Schauspiel, das man sich nicht entgehen lassen sollte.

Wochenübersicht: Mallorcas vielfältiges Wetterphänomen

Die Wetterlage bleibt weiterhin launisch, und so starten wir in die neue Woche mit ähnlichen Mustern. Dies zeigt, wie vielfältig und dynamisch das Klima in Sant Joan auf Mallorca sein kann – und sorgt zugleich für eine abwechslungsreiche Zeit auf der beliebten Baleareninsel.

Wetterprognose für Ihre Mallorca-Pläne

Ob Sie Ihre Tage am Strand verbringen, durch die Straßen Sant Joans schlendern oder in eines der vielen Cafés einkehren – das Wetter bietet eine Palette an Möglichkeiten, die für jeden Geschmack etwas bereithält. Regenschirme und Sonnenbrillen sollten gleichermaßen griffbereit sein, denn das mallorquinische Sommerwetter hält in dieser Juniwoche beides für Sie bereit.

