7-Tage-Wetterprognose für Estellencs: Sonnenschein und leichte Wolken versprechen eine herrliche Woche (20.6.2024)

Strahlender Sonnenschein und milde Brisen: Estellencs genießt sommerliches Wetter

Die Wettervorhersage für Estellencs verspricht eine idyllische Woche mit angenehmen Temperaturen und überwiegend klarem Himmel. Mit einem leichten Nieselregen beginnend, öffnet sich schnell der Himmel für eine strahlende Sonne, die für herrliche Sommertage auf der beliebten Baleareninsel sorgt.

Wetteraussichten für Estellencs: Leichter Regen gefolgt von strahlendem Sonnenschein

Am Donnerstag, dem 20. Juni 2024, erwartet die Einwohner und Besucher von Estellencs ein Tag mit leichtem Regen bei Temperaturen um die 24°C. Trotz des Regens wird die Stimmung durch einen sanften Wind und eine angenehme Luftfeuchtigkeit gehoben. Mit einem Luftdruck von 1016 hPa und einer minimalen Windgeschwindigkeit von 4 km/h bleibt das Klima mild und einladend.

Der Himmel klärt auf: Entspannung und Sonne pur ab Freitag

Ab dem 21. Juni verabschiedet sich der Regen, und ein klarer Himmel dominiert die kommenden Tage. Dies lädt zu ausgiebigen Strandbesuchen und gemütlichen Spaziergängen ein. Die Temperaturen bleiben konstant bei angenehmen 24°C, sodass das Wetter in EstellencsEstellencs ideale Bedingungen für jegliche Aktivitäten unter freiem Himmel bietet.

Wochenendwetter in Estellencs: Perfekt für Veranstaltungen im Freien

Das Wochenende präsentiert sich mit einem Mix aus zerstreuten und gebrochenen Wolken, wobei sich die Sonne weiterhin zeigt und das Thermometer auf angenehme 25°C steigt. Der Wind bleibt leicht, während die Luftfeuchtigkeit etwas nachlässt, was zu einem tadellosen Klima für alle erdenklichen Outdoor-Aktivitäten führt.

Wettertrend und Aussichten für die nächste Woche

Die neuen Tage in Estellencs bleiben weiterhin idyllisch mit reinem Himmel und steigenden Temperaturen, die am Montag ihren Höhepunkt von 26°C erreichen. Trotz des etwas stärkeren Winds, der am 27. Juni von bis zu 5 km/h erwartet wird, bleibt das Wetter von gebrochenen Wolken dominiert, die für malerische Sonnenuntergänge um 19:21 Uhr sorgen.

Genießen Sie die warmen Abende in Estellencs und die späteren Sonnenuntergänge, die den Sommer auf Mallorca einläuten und jeden Tag zu einem besonderen Erlebnis machen. Nutzen Sie das prachtvolle Wetter, um die Natur und Kultur dieser wunderschönen Region vollends auszukosten.

