7-Tage-Wettertrend für Artà, Mallorca: Sonne und leichte Schauer (20.06.2024 bis 27.06.2024)

Wettervorhersage für Artà: Begrüßung des Sommers mit Sonne und leichten Schauern

Der malerische Ort Artà auf der beliebten Baleareninsel Mallorca zeigt sich in der kommenden Woche von einer abwechslungsreichen Seite. Mit einer Mischung aus leichten Regenschauern und klarem Himmel bietet das Wetter in Artà ideale Bedingungen für sowohl Erholungssuchende als auch Aktivurlauber.

Das aktuelle Wetter und die Prognose für Artà

Am Donnerstag, den 20. Juni 2024, beginnt die Woche mit klimatischen Bedingungen, die leichtes Gepäck erlauben. Temperaturen um 25 Grad Celsius und leichter Regen dominieren den Tag, während sanfte Winde mit einer Geschwindigkeit von 6 km/h für eine angenehme Brise sorgen. Mit einer Luftfeuchtigkeit von 57% und einem atmosphärischen Druck von 1015 hPa bleibt das Wetter angenehm und stabil.

Weiter geht es mit Freitag, dem 21. Juni, an dem sich die Urlauber und Einheimischen auf ähnliche Bedingungen einstellen können. Mit etwas kühleren Temperaturen um die 22 Grad Celsius halten die leichten Regenschauer die Insel weiterhin in Atem, während die Winde mit einer leichten Geschwindigkeit von 5 km/h wehen und die Luftfeuchtigkeit auf 65% ansteigt.

Sonniges Wetter kehrt zurück nach Artà am Samstag, den 22. Juni, mit einem strahlend blauen Himmel und einer Tagestemperatur von 23 Grad Celsius. Die perfekten Bedingungen für einen Ausflug an einen der zahlreichen Strände oder für eine Wanderung durch die Natur. Eine sanfte Brise mit 5 km/h Windgeschwindigkeit begleitet die Besucher, und die Luftfeuchtigkeit normalisiert sich auf 62%.

Bewölkter Sonntag erwartet Sie am 23. Juni, jedoch bleiben die Temperaturen mit 21 Grad Celsius weiterhin angenehm. Der Wind hält sich konstant bei 6 km/h, und die Luftfeuchtigkeit steigt leicht an auf 67%.

Die darauffolgenden Tage bis zum 27. Juni 2024 zeigen sich mit einem wechselhaften Mix aus klarem Himmel und vereinzelten Wolkenfeldern. Die Tagestemperaturen pendeln sich zwischen 22 und 25 Grad Celsius ein, der Wind bleibt leicht. Relativ konstante Luftdruckwerte lassen keine großen Wetterumschwünge vermuten.

Die Nächte in Artà versprechen mit leichtem Wind und klarem Sternenhimmel traumhafte Bedingungen, um den Tag ausklingen zu lassen. Der Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Artà läuten den Tag frühestens um 4:18 Uhr morgens ein und beenden ihn spätestens um 19:18 Uhr abends.

Unser Tipp für die perfekte Urlaubswoche in Artà

Nutzen Sie diese perfekte Mischung aus sonnigen und leicht bewölkten Tagen, um das vielfältige Freizeitangebot in Artà auszukosten. Ob am Strand, auf dem Golfplatz oder beim Erkunden der lokalen Kultur – die Wetterbedingungen bieten für jeden Geschmack etwas. Packen Sie sowohl Sonnencreme als auch Regenschirm ein, um für alle Eventualitäuen gerüstet zu sein, und genießen Sie Ihren Aufenthalt auf Mallorca in vollen Zügen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 20.6.2024, 01:24:00. +++