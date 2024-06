7-Tage-Wettertrend für Llucmajor, Mallorca: Sonnige Aussichten und milde Brisen erwarten Sie! (20.6.2024)

Das Wetter in Llucmajor: Eine sonnige Woche steht bevor

Die kommenden Tage in Llucmajor, MallorcaLlucmajor, versprechen mit einem Mix aus Sonnenschein und leichten Wolken angenehme Bedingungen für alle Besucher und Einheimische. Die Temperaturen bewegen sich in einer angenehmen Spanne und laden zu vielfältigen Freizeitaktivitäten an der frischen Luft ein.

Wetterlage im Detail: Von leichtem Regen bis zur klaren Sonne

Starten wir mit einem Blick auf den 20. Juni 2024. Hier erwarten wir leichtes Regenwetter, das sich jedoch durch eine angenehme Temperatur von 24 °C nicht trüben lässt. Die Windgeschwindigkeit beläuft sich auf sanfte 8 km/h, was für eine leichte Brise am Mittelmeer sorgt. Steigende Temperaturen zusammen mit etwas Regen bieten am 21. Juni 2024 ideale Bedingungen für das Pflanzenwachstum, bei relativer Luftfeuchtigkeit von 49%. Eine Garantie für stimmungsvolle Stunden mit einem klar erkennbaren Himmelserlebnis wird uns am 22. Juni verheißen – perfekt für Sternbeobachtungen oder lange Abendwanderungen in der Natur Llucmajors.

Die Wochenmitte bringt Vielfalt und milde Temperaturen

Die Wochenmitte zeigt sich abwechslungsreich mit milder Bewölkung. Temperaturen um die 26 °C und eine angemessene Luftfeuchtigkeit von knapp unter 50% versprechen Wohlbefinden an den Tagen 23. und 24. Juni 2024. Ein nahezu wolkenfreier Himmel begleitet die Urlaubstage am 25. Juni, während das Wetter am 26. Juni mit steigenden Temperaturen von maximal 29 °C weitere sonnige Stunden verspricht.

Sommerliches Highlight zum Wochenende

Die Woche läuft auf ihr sommerlich-warmes Highlight am 27. Juni 20297 hinaus. Die Temperaturen erreichen den Höhepunkt bei rund 30 °C, und selbst bei vereinzelten Wolken bleibt das Ambiente äußerst angenehm. Leichte Windbewegungen bilden den perfekten Abschluss einer idyllischen Woche in Llucmajor.

Das perfekte Ambiente für Urlauber und Residenten auf Mallorca

Die Sonne begleitet uns jeden Tag ab einem frühen Sonnenaufgang gegen 4:22 Uhr und verweilt bis zum Sonnenuntergang um 19:19 Uhr. Lassen Sie sich von den angenehmen Temperaturen, der frischen Inselbrise und den klaren Nachthimmeln begeistern und genießen Sie die Vielfalt Llucmajors in vollsten Zügen. Our Mallorca weather forecast offers you all you need to plan your outings, beach visits, or just your daily activities around this beautiful Balearic island.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 20.6.2024, 01:38:27. +++