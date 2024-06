7-Tage-Wettervorhersage für Lloseta: Sonne, leichte Schauer und sommerliche Temperaturen (20.6.2024)

Das Wetter in Lloseta – Ein Ausblick auf die kommende Woche

Die malerische Gemeinde Lloseta auf Mallorca kann sich auf eine Woche mit überwiegend freundlichem Wetter freuen. Mit der Sommer-Sonnenwende am Horizont bringen die nächsten Tage eine angenehme Mischung aus Sonne, leichtem Regen und ansteigenden Temperaturen, die klassische Sommerstimmung versprechen.

Leichte Schauer bei sommerlichen Temperaturen Den Auftakt der Wetterwoche macht der 20. Juni 2024, an dem Lloseta bei 27°C mit leichtem Regen wohlige Erfrischung erfährt. Mit einer sanften Brise von 5 km/h und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 34% bleibt das Klima angenehm – ideal für leichte Aktivitäten im Freien sowie kurze Spaziergänge in der bezaubernden Landschaft Mallorcas.

Mildere Tage voraus In den darauffolgenden Tagen, speziell am 21. Juni, erwarten wir bei 29°C ähnlich leichte Regenfälle. Der Wind weht schwach bei 2 km/h, und die Luftfeuchtigkeit ist mit 31% leicht rückläufig. Auch der 22. Juni zeigt sich mit ein paar Wolken am Himmel und angenehmen 28°C, was für einen idealen Tag steht, um die vielfältige Natur Mallorcas zu entdecken.

Gemischte Wolkendecke zur Wochenmitte Am 23. Juni ziehen leichtere Wolken auf, und die Temperaturen pendeln sich auf 27°C ein. Der 24. Juni präsentiert sich dann von seiner besten Seite mit einem nahezu wolkenlosen Himmel und erfreulichen 28°C. Es ist ein perfekter Zeitpunkt, die Sonne Mallorcas voll auszukosten und das vielfältige kulturelle Angebot von Lloseta in einer strahlenden Umgebung zu genießen.Lloseta

Heißes Finale der Woche Das Wochenede startet mit strahlend klarem Himmel und einer deutlichen Erwärmung auf 31°C am 25. Juni. Höhepunkt der Woche ist der 26. Juni mit heißen 34°C, während auch der 27. Juni mit 33°C und einer leichten Eintrübung am Horizont sommerliche Freuden verspricht.r>Die Wetterlage bietet viele Gelegenheiten, sich draußen aufzuhalten und die vielfältigen Kultur- und Freizeitmöglichkeiten in Lloseta und Umgebung zu erkunden.

Zusammenfassung des Wochenwetters in Lloseta Mit Sonnenaufgängen, die um beginnen, und Sonnenuntergängen nahe 19:20 Uhr können Einwohner und Besucher lange und erlebnisreiche Tage in Lloseta verbringen. Die Atmosphäre bietet die perfekte Kulisse für sommerliche Unternehmungen und das Eintauchen in das authentische Inselgefühl.

