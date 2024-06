Aktuelle Wettervorhersage für Búger: Trends und Prognosen für die kommende Woche (20.6.2024)

Das Wetter in Búger: Eine Woche zwischen Sonnenschein und Wolken

Es ist eine malerische Woche, die Bürgerinnen und Bürger von Búger erwartet, klimatisch in Szene gesetzt durch leichtes Wechselspiel zwischen Sonnenschein und einigen Wolken. Fühlen Sie den Puls des mallorquinischen Sommers mit unserem detaillierten Blick auf das Wetter vom 20. Juni bis zum 27. Juni 2024.

Sonnenaufgang und -untergang: Die goldenen Stunden

Diese Woche bricht an jedem Tag mit einem frühen Sonnenaufgang um 4:20 Uhr an und schenkt uns lange, lichtdurchflutet Tage, bis die Sonne sich jeweils beinahe pünktlich um 19:19 oder 19:20 Uhr zur Ruhe begibt. Die langen Tage bieten perfekte Voraussetzungen für jegliche Freizeitaktivitäten unter freiem Himmel.

Leichter Regen und ein Hauch von Wolken

Zum Wochenstart werden Sie leichter Regen und milde 29 Grad Celsius begrüßen. Hüllen Sie sich in etwas Leichtes, denn hohe Luftfeuchtigkeit wird nicht belasten – sie bleibt bei erträglichen 35 Prozent. Der Wind weht charmant leicht mit gerade einmal 5 km/h, während der Luftdruck stabil bei 1015 hPa liegt.

Ein ähnliches Bild zeigt sich am darauf folgenden Tag - mild und befeuchtet, jedoch trägt die Luft leicht höhere Fülligkeit. Doch Sorgen um Ihr Haar müssen Sie sich nicht machen – auch der 21. Juni wird mit 29 Grad und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 37 Prozent angenehm. Das barometrische Barometer bleibt standhaft bei 1019 hPa.

Ab dem 22. Juni gewähren uns vereinzelte Wolken vereinzelt Schatten, unter welchem wir uns bei abermals 29 Grad kurzweilig erholen können.

Etwas Atempause: Gemäßigte Temperaturen über das Wochenende

Den 23. Juni umschmeicheln uns 27 Grad und eine leicht erhöhte Luftfeuchtigkeit von 46 Prozent. Der Wind bleibt uns freundlich gesonnen – nicht mehr als ein hauchzartes Flüstern. Das Wochenende gönnt uns eine wohlverdiente Pause: Wir erleben einen komplett klaren Himmel am 24. Juni und die Temperaturen bleiben mit angenehmen 27 Grad willkommen.

Höhepunkt der Woche: Temperaturspitze und Klarer Himmel

Die folgenden Tage kündigen die Höhepunkte der Woche an. Einen Temperatursprung auf 30 Grad erwarten wir am 25. Juni, gefolgt von einer Spitze von 34 Grad am 26. Juni. Der Himmel bleibt ungetrübt, und die reduzierte Luftfeuchtigkeit von 25 Prozent erinnert daran, ausreichend Flüssigkeit zu sich zu nehmen.

Die Woche nähert sich ihrem Ende mit geringfügig zurückfallenden Temperaturen von 32 Grad am 27. Juni, dazu gesellen sich einige Wolken, die dem Himmel Charakter verleihen, den Wind erleben wir als leichtes Streicheln auf der Haut.

Wetterfazit für Búger: Sonnencreme und Sonnenbrille nicht vergessen!

Zusammengefasst erwartet Sie eine Woche, die dem mallorquinischen Sommer alle Ehre macht: angenehme Wärme, abwechslungsreicher Himmel und ausgedehnte Tage laden dazu ein, die Schönheit Búgers und seiner Umgebung ausgiebig zu genießen. Denken Sie jedoch daran, sich vor der starken Mittagssonne zu schützen und ausreichend zu hydratisieren.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 20.6.2024, 01:26:07. +++