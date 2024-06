Aktuelle Wettervorhersage für Selva auf Mallorca: 7-Tage-Trend zeigt steigende Temperaturen und leichten Sommerregen (20.6.2024)

Wetterübersicht für Selva: Eine sonnige Woche mit leichtem Sommerregen erwartet Sie

Die malerische Kleinstadt Selva auf Mallorca, umgeben von sanften Hügeln und duftenden Zitrusplantagen, präsentiert sich in der kommenden Woche von ihrer besten Seite. Freuen Sie sich auf eine angenehme Mischung aus Sonne und einer Abkühlung durch leichten Sommerregen, begleitet von milden Abendbrisen. Unser ausführlicher 7-Tage-Wettertrend für Selva gibt Ihnen einen detaillierten Überblick über die zu erwartenden Wetterbedingungen.

Leichter Regen und sommerliche Wärme: Ihre Wetteraussichten für die Woche

Beginnend mit dem 20. Juni 2024, können Sie milde Temperaturen von bis zu 28°C erwarten, während leichte Regenschauer am späten Nachmittag eine erfrischende Abwechslung bieten. Eine sanfte Brise, die wohlduftende Luft des Meeres heranträgt, begleitet die angenehme Wärme.

Die folgenden Tage präsentieren sich mit ähnlich hochsommerlichen Temperaturen. Freuen Sie sich am 21. und 22. Juni auf Tageshöchstwerte von 29°C. Während Sie am 21. Juni noch vereinzelte Regentropfen erwarten dürfen, zeigt sich der Himmel am darauf folgenden Tag größtenteils nur mit ein paar leicht beieinander liegenden Wolken bedeckt. Die Luftfeuchtigkeit bleibt in dieser Zeit mit 33% bis 37% angenehm zurückhaltend.

Stabile Wetterlage in Selva: Sonne und Wolken im Wechselspiel

Die Mitte der Woche, speziell der 23. und 24. Juni, ist gekennzeichnet durch eine Kombination aus sonnigen Abschnitten und mäßiger Bewölkung. Die Temperaturen pendeln zwischen 28°C und einer nächtlichen Abkühlung, die ideal für erholsamen Schlaf sorgt. Der Luftdruck verharrt in diesem Zeitraum im stabilen Bereich um 1015 bis 1017 hPa.

Das Wochenende in Selva: Hohe Temperaturen und klare Sommerhimmel

Das kommende Wochenende wird ein Traum für Sonnenanbeter und Freunde des aktiven Sommerlebens. Der 25. Juni begrüßt Sie mit 31°C unter einem strahlenden klaren Himmel. Doch am 26. Juni wird es noch heißer; Temperaturen knacken die 34°C-Marke. Diese Days are perfection for coastline escapes or relaxing in Selva's idyllic outdoor cafes. However, a drop in humidity to 22% indicates a need to stay hydrated.

Zum Abschluss der Vorhersagewoche, am 27. Juni, mischen sich wieder ein paar Wolken in das strahlende Blau, und die Temperaturen nehmen leicht auf 33°C ab. Die Windverhältnisse bleiben durchgängig sanft und laden Sie ein, die schönen Wanderwege rund um Selva zu erkunden oder in das kulturelle Leben der Stadt einzutauchen.

Mit Sonnenaufgangszeiten um etwa 4:21 Uhr und Sonnenuntergängen gegen 19:20 Uhr genießen Sie lange, sonnenverwöhnte Tage in Selva.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 20.6.2024, 01:50:16. +++