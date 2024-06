Aktuelles Wetter und 7-Tage-Vorschau in Sant Joan, Mallorca (20.6.2024)

Wetterprognose für Sant Joan - Sonnige Tage und leichte Schauer voraus

Das malerische Sant Joan auf Mallorca begrüßt seine Bewohner und Besucher mit gemischten Wetterbedingungen in der Woche vom 20. bis zum 27. Juni 2024. In den kommenden Tagen können Sie eine Mischung aus sonnigen Abschnitten und leichten Regenschauern erwarten, bei Temperaturen, die sommerliche Freude versprechen.

Wetter am Donnerstag, 20. Juni 2024

Der Donnerstag startet in Sant Joan mit moderatem Regen, frischer Luft und einer angemessenen Höchsttemperatur von 19°C. Bei einer leichten Brise von 4 km/h sollten Regenschirme griffbereit sein. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 79%, was zu einem gewissen Schwülegrad beitragen könnte.

Wochenendwetter in Sant Joan - Sonne und Niederschläge im Wechsel

Das Wochenende zeigt sich von einer abwechslungsreichen Seite: Am Samstag, 25. Juni, erwartet Sie ein klarer Himmel mit einer maximalen Temperatur von 28°C, was ideale Bedingungen für Outdoor-Aktivitäten verspricht. Am Sonntag, 26. Juni, gibt es leichten Regen bei Höchsttemperaturen von 29°C. Das Wochenende klingt am Montag, 27. Juni, mit leichtem Regen und heißen 30°C aus.

7-Tage-Trend für Sant Joan

Zusammenfassend wird das Wetter in Sant Joan in den kommenden Tagen vornehmlich warm und zeitweise nass sein. Während der Regen für Erfrischung und willkommene Abkühlung sorgen kann, bieten die sonnigen Abschnitte und die angenehmen Temperaturen perfekte Gelegenheiten, das malerische Sant Joan in all seiner sommerlichen Pracht zu genießen.

