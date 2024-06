Das Mallorca-Wetter in Sant Llorenç des Cardassar: 7-Tage-Vorhersage und Klimadetails (20.6.2024)

Wetteraussichten für Sant Llorenç des Cardassar: 20. Juni bis 27. Juni 2024

Mallorca Zeitung - Ihre zuverlässige Quelle für detaillierte Wetterberichte und Klimainformationen für Sant Llorenç des Cardassar bringt Ihnen aktuelle Prognosen und Wetterdetails für eine angenehme Woche auf unserer schönen Insel.

Aktuelle Wetterlage und 7-Tage-Prognose

Die kommende Woche verspricht überwiegend freundliches Wetter mit sanften Brisen und klarem Himmel. Ein kleines Intermezzo mit leichtem Regen kommt zur Wochenmitte hinzu, das jedoch der Freude an der warmen Junisonne keinen Abbruch tun sollte.

Am Donnerstag, den 20. Juni 2024, erwarten die Einwohner und Besucher von Sant Llorenç des Cardassar mildes Sommerwetter mit Tageshöchsttemperaturen von etwa 26°C. Obwohl leichter Regen prognostiziert wird, sollte dieser die Urlaubsstimmung nicht trüben, da die Windgeschwindigkeiten bei leichten 7 km/h liegen und der Himmel richtung Abend aufklart.

Der folgende Freitag, 21. Juni, zeigt sich etwas kühler mit 24°C und leichten Regenschauern, die bei niedrigen Windgeschwindigkeiten von gerade mal 4 km/h daherkommen. Die Relative Luftfeuchtigkeit steigt leicht an, was für eine angenehme Frische sorgt.

Wochenendwetter und Ausblick auf die neue Woche

Verschieben Sie Ihre Strandpläne nicht! Das Wochenende beginnt am Samstag, 22. Juni, mit einem klaren Himmel und angenehmen 24°C, bestens geeignet für jegliche Freizeitaktivität im Freien. Sonntag und Montag bleiben unter wolkenverhangenem Himmel gleichmäßig mild, bevor am Dienstag und Mittwoch der klare Himmel zurückkehrt und das Thermometer erneut auf schöne 26°C klettert.

Der Wochenausklang könnte mit gelegentlich durchziehenden Wolken am 27. Juni interessant werden, was aber nichts an den sommerlichen 26°C ändert. Die leicht gestiegene Luftfeuchtigkeit weist auf eine mögliche Entwicklung hin, die besonders wettersensitive Menschen im Auge behalten sollten.

Sonnenaufgang und Sonnenuntergang

Der Sonnenaufgang in Sant Llorenç des Cardassar begrüßt Sie während dieses Zeitraumes durchgehend um 4:20 Uhr morgens. Genießen Sie lange Abende, denn die Sonne verabschiedet sich erst gegen 19:18 Uhr. Perfekt für ausgedehnte Abendessen unter freiem Himmel und Spaziergänge an der Promenade.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 20.6.2024, 01:47:09. +++