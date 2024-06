Herrliches Sommerwetter auf Mallorca: Eine 7-Tage-Prognose für Campos (20.6.2024)

Der Sommer Leuchtet in Campos: Sonnenschein und Warme Brisen

Im Herzen des mallorquinischen Sommers steht Campos vor einer strahlenden Woche, die von klarem Himmel und angenehmen Sommertemperaturen geprägt ist. Erfahren Sie hier, wie das Wetter in Campos Ihnen in den nächsten sieben Tagen die perfekten Bedingungen für entspannte Strandausflüge, malerische Sonnenuntergänge und die Freuden der mediterranen Lebensart bietet.

Ein Blick auf die Wetteraussichten

Beginnend mit dem 19. Juni 2024, liegt das Thermometer bei angenehmen 29°C, begleitet von einem leichten Windhauch und einer klaren Sicht auf den azurblauen Himmel. Die folgenden Tage versprechen ähnliche Bedingungen mit Tagestemperaturen, die konstant die späten Zwanziger anstreben. Während die Nachttemperaturen nicht explizit erörtert werden, lässt die niedrige Luftfeuchtigkeit und der stabile Luftdruck auf lauschige Abende schließen.

Wochenmitte in Campos: Weiterhin Sonnenschein

Am 22. Juni erhalten wir eine kleine Veränderung in Form von überwiegend bewölktem Himmel, allerdings bleiben die Temperaturen mit 27°C weiterhin mild. Durchgehend hält der Wind seine sanften 5 km/h, während die Luftfeuchtigkeit etwas geringer ausfällt als zu Wochenbeginn.

Das bevorzugte Freizeitwetter hält an

Am Wochenende erwacht Campos in voller Sommerpracht mit Maximaltemperaturen von bis zu 32°C am 24. Juni. Geringfügige Schwankungen in der Luftfeuchtigkeit und ein leichtes Nachlassen des Windes zum Wochenende hin bedeuten ideale Bedingungen für Outdoor-Aktivitäten.

Der Blick gen Himmel: Sonnenauf- und -untergang

Die Sonne begrüßt die Einwohner und Besucher von Campos jeden Morgen um etwa 9:23 Uhr und verabschiedet sich um 20:11 Uhr, was das Potential für ausgedehnte Tagesausflüge und entspannte Abendessen im Freien maximiert.

Fazit: Eine Woche unter Mallorcas Sonne

Zusammenfassend erwartet die Region um Campos in der Woche vom 19. Juni bis 26. Juni 2024 überwiegend sonniges Wetter mit mäßigen Winden und einer komfortablen Luftfeuchtigkeit - perfekt für jegliche Urlaubsaktivität oder einfach zum Genießen der natürlichen Schönheit Mallorcas.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 20.6.2024, 01:28:39. +++