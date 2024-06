Perfektes Sommerwetter in Santanyí: Sonnige Aussichten und milde Winde vom 20. bis 27. Juni 2024 (20.6.2024)

Wettervorhersage Santanyí: Sonne satt und laue Brisen

Die idyllische Gemeinde Santanyí auf Mallorca präsentiert sich in den kommenden Tagen von ihrer besten Seite. Ein klassisches Sommerwetter erwartet Urlauber und Einheimische mit Temperaturen, die eine angenehme Zeit im Freien versprechen. Wir werfen einen Blick auf die 7-Tage-Wetterprognose für Santanyí und verraten, welche Highlights der Sommerhimmel für Sie bereithält.

Leichter Regen mit warmen Temperaturen zum Wochenstart

Am Donnerstag, den 20. Juni, startet Santanyí leicht verregnet in die Woche. Mit leichtem Regen und einer Tageshöchsttemperatur von 24 Grad Celsius, machen Sie es sich am besten in einem der gemütlichen Lokale gemütlich. Die Windgeschwindigkeit bleibt mit 9 km/h angenehm niedrig und die Luftfeuchtigkeit liegt bei 59%.

Sonnenreiche Tage laden zum Verweilen am Strand ein

Von Freitag bis Sonntag können Sie sich auf perfektes Strandwetter freuen. Klarer Himmel und milde 25 Grad bilden die perfekte Kulisse für entspannte Stunden am Meer. Die Windverhältnisse sind mit 4 bis 5 km/h kaum spürbar, sodass die Sonnenanbeter unter Ihnen ungestört die klare Sicht auf das azurblaue Wasser genießen können. Beachten Sie dabei, dass die Sonne bereits um 4:20 Uhr auf- und um 19:17 Uhr untergeht. Bleiben Sie daher für die traumhaften Sonnenauf- und untergänge gewappnet.

Eine Woche voller Sommertage in Santanyí

Die anschließenden Tage bis zum Mittwoch, den 27. Juni, halten das sommerliche Hoch. Abgesehen von einigen zerstreuten Wolken am 23. Juni, dominieren wenige bis keine Wolken den Himmel über Santanyí. Mit einer leichten Steigerung klettern die Temperaturen auf angenehme 27 Grad am Ende der Woche. Es ist die perfekte Zeit, um die einzigartigen Landschaften von Mallorca zu erkunden oder einfach die Seele an den Stränden der Gemeinde baumeln zu lassen.

Genießen Sie den Sommer in Santanyí mit seiner gutmütigen Brise und dem endlosen blauen Himmel. Ob beim Erholen am Strand, bei Entdeckungstouren durch die malerische Umgebung oder beim Genuss der lokalen Küche – das Wetter wird Ihnen gewogen sein.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 20.6.2024, 01:49:44. +++