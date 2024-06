Sonniges Wetter mit leichten Regenschauern: 7-Tage-Wettervorhersage für Santa Eugènia auf Mallorca (20.6.2024)

Das Wetter in Santa Eugènia: Sonnige Aussichten mit vereinzelten Regentropfen

Es zeigt sich, dass der mallorquinische Sommer weiterhin für seine Einwohner und Besucher die typische mediterrane Wärme bereithält. Mit einer milden Brise und Temperaturen, die Wohlbefinden versprechen, können wir uns auf eine angenehme Woche in Santa Eugènia freuen.

Leichter Regen bringt Abkühlung

Am Donnerstag, dem 20.06.2024, wird das Wetter durch leichten Regen bei 28°C gekennzeichnet, was eine kleine Erfrischung in die warmen Sommertage bringt. Die sanften Windbewegungen von nur 6 km/h nehmen die Schwere der Luft, während die Luftfeuchtigkeit bei 38% liegt und somit ein angenehmes Klima ermöglicht.

Beständige Wetterbedingungen mit saisonalen Highlights

Die folgenden Tage, vom 21.06. bis zum 23.06., versprechen Temperaturen um die 30°C, wobei das Wetter von leichtem Regen über wenige Wolken bis hin zu einer gebrochenen Bewölkung wechselt. An jedem dieser Tage können Sie den Sonnenaufgang um 4:21 Uhr erleben und das Tageslicht bis zum Sonnenuntergang um 19:19 Uhr, bzw. 19:20 Uhr genießen.

Sonnige Höhepunkte zum Wochenende

Das bevorstehende Wochenende beschert uns einen makellosen Himmel. Ab dem 24.06. leuchtet das Wetter nahezu täglich mit klarem Himmel und Sonnenschein. Mit steigenden Temperaturen bis zu 35°C am 26.06. und 27.06., können wir die warmen Sonnenstrahlen vollständig auskosten, bevor sich gegen Ende des Tages wieder einige Wolken einfinden.

Prognose für das Wochenende in Santa Eugènia

Das Wochenende hält das bisher wärmste Wetter für uns bereit, wobei die Temperaturen noch einmal anziehen und Höchstwerte von 35°C erreichen. Die Luftfeuchtigkeit nimmt dabei weiter ab und bietet somit optimale Bedingungen für jegliche Outdoor-Aktivitäten oder entspannte Stunden am Strand.

