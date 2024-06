Wetter Andratx (20.06.24 bis 27.06.24): Sonnige Aussichten und milde Abendbrisen in Mallorcas malerischem Südwesten

Wetter in Andratx: Sommerliche Vorhersage für das kommende Wochen

Die malerische Gemeinde Andratx, bekannt für ihre charmante Altstadt und atemberaubende Küstenlandschaften, kann sich in der kommenden Woche auf eine Serie angenehmer Sommertage einstellen. Unsere detaillierte Wetterprognose für Andratx verrät Ihnen, was Sie vom 20.06.2024 bis zum 27.06.2024 in dieser wunderschönen Ecke Mallorcas erwarten dürfen.

Angenehme Temperaturen und leichte Brisen

Das Wetter in Andratx zeigt sich von seiner freundlichen Seite: Die Temperaturen bewegen sich zwischen angenehmen 22°C und warmen 25°C. Der Wind, der in dieser Woche vorwiegend schwach bis mäßig bleibt, sorgt für erfrischende Momente, sei es am Strand oder bei einem Stadtbummel durch die Gassen von Andratx.

Der Beginn der Woche startet mit leichtem Regen am Donnerstag, den 20. Juni 2024. Die Temperaturen liegen bei freundlichen 22°C. Trotz des Regens bleibt es gemäßigt bei einer Windgeschwindigkeit von nur 6 km/h. Mit einer Luftfeuchtigkeit von 71% und einem Luftdruck von 1016 hPa fühlt sich das Wetter angenehm an und wird den Tag über von der aufgehenden Sonne um 4:22 Uhr begleitet bis sie um 19:20 Uhr untergeht.

Die folgenden Tage versprechen größtenteils klaren Himmel und vereinzelte Wolken. Besonders der 21. und 25. Juni zeichnen sich durch einen wolkenlosen Himmel aus und versprechen beste Bedingungen für Outdoor-Aktivitäten. Mit Temperaturen, die konstant um die 23°C liegen, und einer sanften Brise von 3 bis 4 km/h, lässt es sich in Andratx wunderbar verweilen.

Zum Abschluss der Woche dürfen wir uns auf den 27. Juni freuen, an welchem das Thermometer auf angenehme 25°C ansteigt und lediglich vereinzelte Wolken die Sonne trüben könnten. Die Windgeschwindigkeit nimmt leicht zu auf 5 km/h, während die Luftfeuchtigkeit mit 61% und der Luftdruck von 1009 hPa ideale Bedingungen für Freizeitaktivitäten bieten.

Zusammenfassung der Wetteraussichten in Andratx

In der KW 25 erwartet die Einwohner und Besucher von Andratx überwiegend sonniges Wetter mit gelegentlichen Wolkenformationen. Die Temperaturen sind beständig warm, jedoch nicht zu heiß, und bieten somit perfektes Wetter für sämtliche Unternehmungen. Ob Sie nun das kulturelle Programm genießen, sich im Wassersport versuchen oder einfach nur die malerische Natur erforschen möchten – in dieser Woche steht Ihnen nichts im Wege.

Genießen Sie das einzigartige Flair von Andratx unter dem strahlend blauen Himmel Mallorcas und lassen Sie sich von den milden Abendbrisen in entspannte Nächte begleiten.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 20.6.2024, 01:22:40. +++