Wetter in Alaró (20.06.2024 bis 27.06.2024): Temperaturtrends und Wetterbedingungen für die kommende Woche

Ausblick auf das Wetter in Alaró für die kommende Woche

Lassen Sie uns einen Blick auf die Wettervorhersage der nächsten sieben Tage in Alaró werfen. Der Sommer zeigt sich auf Mallorca in dieser Woche von einer sehr angenehmen Seite, mit Temperaturen, die weit in den sommerlichen Bereich klettern.

Milde Sommerbrise und leichte Schauer zum Wochenbeginn

Am Donnerstag, den 20. Juni 2024, zeigt sich das Wetter in Alaró noch leicht launisch mit leichtem Regen bei angenehmen 27°C. Der Wind weht leicht mit nur 5 km/h, während die Luftfeuchtigkeit sich bei 38% hält. Bewundern Sie den Sonnenaufgang um 4:20 Uhr und den Sonnenuntergang um 19:19 Uhr.

Der 21. Juni bringt ähnliche Bedingungen mit leichtem Regen, aber die Temperaturen steigen auf 29°C. Eine beinahe sanfte Brise von nur 2 km/h begleitet den Tag. Die Luftfeuchtigkeit sinkt leicht auf 33% bei einem Luftdruck von 1019 hPa.

Auflockerung des Himmels und maximale Entspannung

Am Samstag, den 22. Juni, lockern sich die Wolken auf und es zeigt sich nur vereinzelte Bewölkung. Mit weiterhin 29°C und einem leichten Wind von 3 km/h lädt das Wetter in Alaró zu verschiedenen Freizeitaktivitäten im Freien ein. Der Himmel präsentiert sich in den nächsten Tagen vielfach klar, was das Freizeitvergnügen in Alaró vervollkommnet.

Die Folgetage halten sich konstant bei rund 29°C bis 31°C['temp_units']>, mit einem einladenden klaren Himmel. Gehen Sie raus und genießen Sie die warme Sommerluft, während die Luftfeuchtigkeit weiter auf angenehme Werte um die 35% herabsinkt.

Das Highlight der Woche: Mediterrane Hitze

Zum Ausklang der Woche klettert das Thermometer auf 34°C. Der 26. und 27. Juni versprechen mit klarem Himmel die heißesten Tage der Woche zu werden. Die Luftfeuchtigkeit erreicht einen Tiefpunkt von 20% am 26. Juni und bleibt mit 24% am 27. Juni weiterhin niedrig.

Erleben Sie die langen Sommertage in Alaró mit Sonnenaufgängen um 4:22 Uhr und Sonnenuntergängen, die erst um 19:20 Uhr stattfinden, und genießen Sie somit die ausgedehnten Abendstunden auf der Insel.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 20.6.2024, 01:20:36. +++