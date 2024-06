Wetter in Capdepera: Sanfter Start in den Sommer

Mit den längsten Tagen des Jahres im Anmarsch freuen sich Einheimische und Besucher der malerischen Region Capdepera gleichermaßen auf angenehme Wetterbedingungen. In der Woche vom 20. Juni bis 27. Juni 2024, bietet das Wetter milde Temperaturen und überwiegend klares Himmelspanorama, ideal für diverse Freizeitaktivitäten im Freien.

Leichte Regenschauer als sanftes Intermezzo

Leichte Regenschauer als sanftes Intermezzo Zu Beginn der Woche am 20. und 21. Juni zeichnen sich leichte Regenschauer bei Temperaturen von 24°C bzw. 22°C ab. Ein laues Lüftchen mit Windgeschwindigkeiten um die 7 km/h am Mittwoch weicht am Donnerstag einem noch sanfteren Zephyr bei etwa 4 km/h. Eine ideale Gelegenheit, um die Natur in ihrer erfrischenden Befeuchtung zu erleben.

Sonnige Aussichten für Capdepera

Sonnige Aussichten für Capdepera Mit einem klaren Himmel und milden Temperaturen von 23°C begrüßt der 22. Juni die Inselbewohner und ihre Gäste und führt sie in ein Wochenende, das kaum Wünsche offenlässt. Auch am 23. und 24. Juni bleiben die Tage bei 21°C und 22°C angenehm warm, während sich vereinzelt Wolken zeigen.

Stabilisierung des Sommerwetters

Stabilisierung des Sommerwetters In der darauffolgenden zweiten Wochenhälfte hält sich das Sommerwetter auf einem beständigen Kurs. Mit Höchsttemperaturen von 24°C am 26. und 27. Juni und leichtem Wind lassen sich die Malerischen Küsten und malloquinische Gastfreundschaften besonders Genießen. Die klar dominierenden Himmelsverhältnisse versprechen endlose Sonnenstunden und präsentieren Capdeperas Landschaften von ihrer schönsten Seite.

Konstante Sonnenuntergänge über Capdepera

Konstante Sonnenuntergänge über Capdepera Beeindruckend konstant spielt sich das Schauspiel von Sonnenauf- und -untergang in dieser Woche ab. Täglich grüßt die Sonne Capdepera um 4:18 bzw. 4:19 Uhr und verabschiedet sich ebenso beständig kurz nach 19:17 Uhr. Dies bietet Urlaubern und Frühaufstehern gleichermaßen fantastische Gelegenheiten, die malerischen Sonnenaufgänge und -untergänge des Mittelmeerklimas in voller Pracht zu erleben.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 20.6.2024, 01:29:24. +++