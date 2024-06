Wetter in Manacor (20.06.24 bis 27.06.24): So wird das Wetter in der nächsten Woche

Das Wetter in Manacor: Eine Vorhersage der nächsten 7 Tage

Die Sommerzeit auf Mallorca ist für ihre angenehmen Temperaturen und das herrliche Wetter berühmt, und auch die kommende Woche in Manacor macht da keine Ausnahme. Mit leichtem Regen zu Wochenbeginn, klarerem Himmel im weiteren Verlauf und stabilen Sommertemperaturen zeigt sich das Wetter in Manacor von seiner abwechslungsreichen Seite. Tauchen Sie mit uns in die tägliche Wettervorhersage für Manacor ein und erfahren Sie, wie sich das Wetter im Laufe der Woche entwickeln wird.

Start in die Woche mit leichtem Regen und milden Temperaturen

Der Donnerstag, 20. Juni 2024, begrüßt uns mit einem leicht bewölkten Himmel und einer angenehmen Höchsttemperatur von 27°C. Trotz leichtem Regen dürfen Besucher und Einheimische auf angenehme Bedingungen für Außenaktivitäten hoffen, da der Wind moderat weht und die Luftfeuchtigkeit in einem angenehmen Bereich bleibt. Der Sonnenaufgang ist um 4:19 Uhr und der Sonnenuntergang findet um 19:17 Uhr statt.

Milde Brise und Sanfte Schauer am Freitag

Am Freitag, 21. Juni 2024, setzt sich das leicht regnerische Wetter mit einer Spur milderer Luft fort, während die Temperaturen auf 26°C sinken. Die Windgeschwindigkeit bleibt mit 5 km/h zurückhaltend und die Feuchtigkeit steigt geringfügig an, was zu einem frischen und belebenden Inselklima beiträgt. Sonnenauf- und -untergang sind praktisch identisch mit dem Vortag.

Klare Himmel und angenehmes Klima am Wochenende

Das Wochenende wird mit einem klaren Himmel über Manacor eingeläutet. Samstag, der 22. Juni 2024, verspricht bei 26°C optimale Bedingungen für alle, die das Freiluftleben und Sonnenbaden genießen möchten. Die Luftfeuchtigkeit nähert sich der 50%-Marke und der Wind bleibt sanft. Erfreuen Sie sich an fast 15 Stunden Tageslicht mit Sonnenaufgang um 4:20 Uhr und Sonnenuntergang kurz nach 19:18 Uhr.

Wechselhafte Bewölkung und konstante Temperaturen

In den darauffolgenden Tagen stellt sich eine Mischung aus heiteren und leicht bewölkten Phasen ein. Der 23. und 24. Juni 2024 bieten bei Tagestemperaturen von durchschnittlich 25°C ideale Voraussetzungen für vielfältige Unternehmungen oder einfach entspannte Tage am Strand. Auch wenn die Luftfreuchtigkeit etwas zunimmt, bleibt das allgemeine Wohlbefinden aufgrund des stetigen, jedoch angenehmen Windes hoch.

Ausklang der Woche mit Sonnenschein und Sommertemperaturen

Im Laufe der Woche gleiten wir in einen bezaubernden Mix aus Sonnenschein und leicht bewölktem Himmel über. Die Tage des 25. bis 27. Juni 2024 zeigen sich insgesamt freundlich mit Höchstwerten von 27°C und 28°C. Besondere Beachtung verdient dabei der geringe Luftdruck am Ende der Woche, der aber kaum Einfluss auf das schöne Wetter haben dürfte. Die Sonnenaufgangszeiten bleiben konstant nah bei 4:20 Uhr, während Sie den Sonnenuntergang ebenfalls weiterhin um kurz nach 19:18 Uhr bewundern können.

