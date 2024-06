Wetter in Santa Margalida: 7-Tage-Prognose ab 20. Juni 2024 (20.6.2024)

Die aktuelle Wetterlage in Santa Margalida

Das malerische Santa Margalida auf Mallorca steht für sonnenverwöhnte Tage und milde mediterrane Nächte. Doch was genau können Urlauber und Einheimische von 20. Juni bis 27. Juni 2024 wettertechnisch erwarten? Bleibt es bei dem gewohnten Sonnenschein oder sollten Sie doch den Regenschirm nicht vergessen? Lesen Sie weiter für eine ausführliche 7-Tage-Wettervorhersage.

Leichter Regenschauer zum Wochenstart

Zum Beginn der Woche begrüßt uns das Wetter in Santa Margalida mit leichtem Regen und angenehmen Temperaturen von 28°C am 20. Juni und 26°C am nachfolgenden Tag. Die Niederschläge sorgen für eine erfrischende Abkühlung und eine angenehme Luftfeuchtigkeit von etwa 41-49%. Der Wind bleibt mit 5 km/h mäßig und das Barometer zeigt stabile Werte um die 1015 bis 1019 hPa. Diese Tage sind perfekt, um die Innenräume Mallorcas zu erkunden oder sich in einem der gemütlichen Cafés zu entspannen.

Sonniges Gemüt mit wenigen Wolken ab Mitte der Woche

Ab dem 22. Juni lockert sich die Bewölkung auf und es zeigen sich nur noch wenige Wolken am Himmel über Santa Margalida. Die Temperaturen liegen weiterhin bei angenehmen 27°C, und der Wind bleibt mit 4 km/h eher zurückhaltend. Der Luftdruck hält sich konstant bei 1019 hPa. Der 23. und 24. Juni hält mit 25°C und einer leicht bewölkten bis klaren Himmelsszenerie weitere schöne Tage bereit.

Sonnenschein und Sommerhitze zum Wochenende hin

Gegen Ende der Woche erwartet Besucher ein echter mallorquinischer Sommer: Mit Temperaturen von bis zu 31°C am 26. Juni und ungetrübtem Sonnenschein wird es Zeit, die Strände Santa Margalidas voll und ganz zu genießen. Die Luftfeuchtigkeit sinkt auf behagliche 33% und auch der Wind legt mit bis zu 7 km/h etwas zu. Gegen Sonnabend, den 27. Juni, zeichnen sich erneut einige Wolken am Horizont ab, doch mit 29°C bleibt es warm.

Die Sonne geht während dieser Periode konstant zwischen 4:19 und 4:21 Uhr auf und liefert fast 15 Stunden Tageslicht, bevor sie sich um 19:18 bis 19:19 Uhr wieder verabschiedet - perfekt für lange Tage am Strand oder ausgedehnte Wandertoures 6,der Berge und Täler rund um Santa Margalida.

Wetterfazit für Santa Margalida

Die nächste Woche in Santa Margalida hält somit alles bereit, was das Urlauberherz begehrt: Von erfrischenden Regentagen zu Beginn über eine gemäßigte Mitte bis hin zu einem sonnendurchfluteten Wochenende. Egal, ob Sie Entspannung suchen oder Abenteuer - das Wetter spielt mit!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 20.6.2024, 01:48:19. +++