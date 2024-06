Wetter Maria de la Salut (20.06.24 bis 27.06.24): Sommerliche Aussichten mit leichtem Regen und klarer Himmel

Wetterprognose für Maria de la Salut: Sonnige Tage und milde Abende

Mit sommerlichen Temperaturen und überwiegend klarem Himmel präsentiert sich das Wetter in Maria de la Salut in den kommenden Tagen als idealer Begleiter für sämtliche Freiluftaktivitäten. Unsere Wettervorhersage entführt Sie in eine Woche voller Sonnenschein, immer wieder durchsetzt von leichter Wolkenbildung.

Wetterübersicht für die Woche vom 20. Juni bis zum 27. Juni 2024

Der Beginn der Woche begrüßt uns mit milden 29°C und vereinzelten leichteren Regenschauern, die dank der leichten Brise mit 6 km/h schnell vorüberziehen sollten. Mit einer relativen Feuchtigkeit von etwa 32% und dem Luftdruck auf stabilem Niveau von 1016 hPa bleibt das Klima angenehm.

Der 21. Juni setzt die sanfte Linie fort: Erneut dürfen wir 29°C erwarten, während die Regentropfen sich spärlich zeigen. Der Wind legt sich auf 4 km/h und der Tag verspricht, bei einer weiterhin niedrigen Luftfeuchtigkeit von 33% und leicht erhöhtem Druck von 1019 hPa, ausgedehnte Stunden im Freien.

Am 22. Juni halten sich nur noch wenige Wolken am Himmel von Maria de la Salut. Bei stabilen 29°C und einer freundlichen Brise sollten jegliche Aktivitäten im Freien noch angenehmer werden. Feuchtigkeit und Druck gleichen den Vorhersagen der vorherigen Tage.

Gegen Ende der Woche ziehen am 23. Juni einige Wolken auf und drücken die Temperaturen leicht auf 27°C – ideal für alle, die es nicht ganz so heiß mögen. Die Frische des Windes wird uns weiterhin begleiten und für eine erfrischende Zirkulation der Luft sorgen.

Die gute Nachricht für alle Sonnenhungrigen: Ab dem 24. Juni klärt sich der Himmel wieder komplett auf und die Temperaturen steigen gleichmäßig an, bis sie am 26. Juni ihren Höhepunkt von herrlichen 33°C erreichen. Perfekt für einen Strandbesuch oder eine Wanderung in der malerischen Umgebung Maria de la Saluts.

Der Abschluss der Woche führt am 27. Juni vereinzelt Wolken mit sich, die jedoch der Freude über die daran anschließenden warmen 33°C keinen Abbruch tun. Auch hier verspricht der gleichbleibende Wind eine wohlige Abkühlung.

Unsere Tipps: Vergessen Sie nicht die Sonnencreme, denn die UV-Strahlung wird entsprechend hoch sein, und genießen Sie die langen Tage, die ab 4:21 morgens beginnen und sich erst gegen 19:19 dem Ende zuneigen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 20.6.2024, 01:40:43. +++