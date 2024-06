Wetter Ses Salines (20.06.24 bis 27.06.24): Sonnig und sommerlich mit leichtem Regenrisiko zu Beginn

Wetterprognose für Ses Salines: 7 Tage Sommerglück mit erfrischender Brise

Willkommen zum jüngsten Wetterbericht aus Ses Salines, der charmanten Gemeinde an der Südspitze Mallorcas. Für alle Sonnenanbeter und Freiluftenthusiasten bringt das bevorstehende Wochenende und die darauffolgenden Tage überwiegend positive Nachrichten. Unser Wetterradar verspricht eine Folge sonniger und milder Tage, so wie man es von der malerischen Insel erwartet.

Sanfter Start mit Niederschlagschance: Am Donnerstag, dem 20.06.24, beginnt der Tag mit leichtem Regen, bei einer angenehmen Temperatur von 24°C. Eine sanfte Brise von 8 km/h begleitet die feuchten Tropfen, während die Luftfeuchtigkeit bei 64% liegt. Der atmosphärische Druck deckelt den Tag bei 1016 hPa. Sonnenauf- und -untergang rahmen den Tag grandios um 4:21 Uhr morgens bzw. um 19:17 Uhr abends.

Die folgenden Tage leiten eine Periode der Idylle ein, wenn der Himmel aufklart und die Insel in ein erholsames Blau taucht. Am Freitag und Samstag, dem 21.06. und 22.06., umarmt ein klarer Himmel Ses Salines, wobebe die Temperaturen wohlige 25°C und 24°C erreichen. Der vereinzelte Wind weht sanft mit nur 4-5 km/h und trägt das Versprechen einer frischen Meeresbrise mit sich. Begleitet von einer relativen Feuchte von 57% und 64%, bleibt das Klima angenehm und trocken.

Zum Sonntag, dem 23.06., gesellen sich vereinzelte Wolken am Himmel, die die Sicht auf das strahlende Blau trüben könnten. Mit 23°C kühlert etwas ab, doch die Temperaturen liegen immer noch im Wohlfühlbereich. Am Montag (24.06.) und Dienstag (25.06.) wechseln sich wenige Wolken mit strahlendem Sonnenschein bei Temperaturen von 26°C ab.

Der Wetterausklang in Ses Salines sieht ebenfalls sonnig aus, sogar warmen 26°C führen wir durch die Woche. Zum nächsten Mittwoch, dem 27.06. steigen die Temperaturwerte auf den Höhepunkt von 28°C an. Zerbrochene Wolken verzieren den Himmel, doch sie drohen nicht mit Regen; das Wohlfühlbarometer steigt. Auffällig konstante Windgeschwindigkeiten von 5-6 km/h treiben den Sommer an diesen letzten Tagen an, unterstützt von einem Luftdruck, der langsam auf 1009 hPa sinkt.

Verpassen Sie nicht unsere täglichen Wetterupdates und genießen Sie die milde Mittelmeerbrise, während Ses Salines Sie mit warmen Sonnenstrahlen begrüßt.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 20.6.2024, 01:51:21. +++