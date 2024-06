Wetter Sóller: Leichter Regen und heitere Aussichten für die kommende Woche (20.06.2024 bis 27.06.2024)

Erfrischender Start in den Sommer: Sóllers Wettertrend der nächsten 7 Tage

Ein sanfter Übergang in den Hochsommer wartet auf die Bewohner und Besucher von Sóller. Mit angenehmen Temperaturen, die sich in der letzten Juniwoche 2024 um die 27-32°C bewegen, und überwiegend klarem Himmel, verspricht die Region einladende Bedingungen für vielfältige Aktivitäten unter freiem Himmel.

Leichter Regen und mildes Brisen: Die Wettersituation in Sóller

Der Beginn der Woche startet in Sóller mit leichtem Regen, was der sommerlichen Wärme eine willkommene Erfrischung beschert. Am 20. und 21. Juni 2024 können Besucher sanfte Regenschauer genießen, während die Temperaturen bei milden 27°C und 28°C liegen. Der Wind zeigt sich von seiner sanften Seite und begleitet die Tage mit 2-3 km/h - perfekt für eine entspannte Erkundungstour durch die pittoreske Stadt.

Wetterveränderungen im Blinzeln eines Auges

Während des Verlaufs der Woche, insbesondere vom 22. Juni bis 24. Juni, werden die Himmel über Sóller von zerstreuten zu aufgelockerten Wolken wechseln, bevor uns der klare Sommerhimmel ab dem 24. Juni vollständig begrüßt. Die Temperaturen steigen kontinuierlich und bieten ideale Verhältnisse, um die vielen Strände und malerischen Landschaften rund um Sóller vollends auszukosten.

Der Sommerhöhepunkt: Strahlender Sonnenschein zum Wochenende

Sóllers Einwohner und Gäste werden ab dem 25. Juni mit einem klaren, strahlenden Himmel und Temperaturen, die zum Wochenende hin stetig ansteigen, belohnt. Mit einer Spitze von 32°C am 27. Juni schließt sich die Woche in Sóller, gerade rechtzeitig zum Wochenendausklang, mit Sonnenschein und Wärme ab. Leichter Wind und abnehmende Luftfeuchtigkeit begleiten diese fantastischen Aussichten.

Zusammengefasst bietet Sóller für die kommende Woche ein ausgewogenes Sommerwetter, das sowohl Sonnenanbeter als auch Freunde der sanften Brisen in seinen Bann ziehen wird. Freuen Sie sich auf eine Woche voller Sonnenschein und Wohlgefühl in einer der reizvollsten Regionen Mallorcas.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 20.6.2024, 01:52:29. +++