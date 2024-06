Wetteraussicht auf Mallorca: Muro bereitet sich auf eine wechselhafte Woche vor (20.6.2024)

Wetterprognose für Muro – Ein Überblick über die kommende Woche

Mallorca erlebt eine vielfältige Wetterwoche, und in Muro, einem der idyllischen Orte der Insel, können die Einwohner und Besucher eine Palette von Wetterverhältnissen erwarten. Von sommerlich warmen Tagen mit leichtem Regen bis hin zu bedecktem Himmel – das mallorquinische Wetter hat in der nächsten Zeit viel zu bieten.

Donnerstag, 20. Juni 2024: Temperaturen gehen in die Höhe bei vereinzeltem Niederschlag

Die Wetterprognose für Muro startet in die Woche mit lebhaften 30°C, begleitet von leichtem Regen, der Abkühlung bringen könnte. Die Windgeschwindigkeiten sind sanft mit rund 5 km/h, wodurch es sich ziemlich angenehm anfühlen dürfte. Der Druck liegt bei 1018 hPa, und die Luftfeuchtigkeit beginnt bei gemäßigten 45%.

Freitag, 21. Juni 2024: Dichte Wolken drücken auf die Stimmung

Die Temperaturen bleiben weiter hoch bei 27°C, aber der Himmel ist von überwiegend dichten Wolken bedeckt. Die Luftfeuchtigkeit steigt auf 60%, was die Atmosphäre etwas schwül machen könnte. Die Windverhältnisse ändern sich kaum und liegen bei 5 km/h.

Samstag, 22. Juni 2024: Klarer Himmel und Sonnenschein

Ein klarer Himmel grüßt Muro am Samstag, und bei 27°C bietet sich eine perfekte Gelegenheit, um die natürlichen Schönheiten Mallorcas zu genießen. Mit einer angenehm trockenen Luftfeuchtigkeit von 34% und einem sanften Brise bei 7 km/h dürfte dieser Tag der Höhepunkt der Woche bei den aktuellen Wetterverhältnissen sein.

Sonntag, 23. Juni 2024: Erfrischender Regen sorgt für Abkühlung

Am Sonntag sinken die Temperaturen auf 21°C, und erneut wird es leicht regnen. Die Feuchtigkeit nimmt mit 67% wieder deutlich zu, was die Luft frisch und belebend macht. Die ruhigen Winde und ähnliche Luftdruckverhältnisse bleiben bestehen.

Montag, 24. Juni 2024: Mäßiger Regen bringt Veränderung

Zu Beginn der neuen Woche setzt sich der Regen fort, diesmal etwas stärker. Die Temperaturen bleiben konstant bei 21°C, und die Luftfeuchtigkeit erreicht eine relativ hohe Sättigung von 73%. Hier zeigt sich, dass auch der mallorquinische Sommer seine feuchten Seiten hat.

Dienstag, 25. Juni 2024 bis Mittwoch, 26. Juni 2024: Wechsel zwischen Regen und Wärme

In der Mitte der Woche kehrt die Temperatur langsam wieder auf angenehme 24°C bis 25°C zurück, doch der Regen gibt sich noch nicht geschlagen und bleibt ein leichter, aber stetiger Begleiter. Die Luftfeuchtigkeit pendelt sich bei circa 50% ein.

Donnerstag, 27. Juni 2024: Zunehmende Auflockerungen und Sonne

Zum Ausklang der Woche präsentiert sich das Wetter in Muro wieder von seiner freundlichen Seite mit vereinzelten Wolken am Himmel und Temperaturen von 27°C, die zum Verweilen im Freien einladen.

Mit einem vielfältigen Wettergeschehen steht Muro auf Mallorca eine interessante Woche bevor. Bleiben Sie auf dem Laufenden mit täglichen Updates und machen Sie das Beste aus jedem Wetter!

Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Muro

Die Sonne begrüßt Muro diese Woche früh am Morgen gegen 03:46 Uhr und verabschiedet sich spät am Abend gegen 19:05 Uhr, was lange und genussvolle Tage verspricht.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 20.6.2024, 01:42:53. +++