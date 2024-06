Wetteraussichten für Campanet (20.06.2024 bis 27.06.2024): Sonne, leichte Schauer und milde Brisen

Wetterprognose für Campanet auf Mallorca

Die idyllische Gemeinde Campanet in der malerischen Landschaft Mallorcas bereitet sich auf eine Woche mit gemischten Wetterbedingungen vor. In unserem umfassenden 7-Tage-Wetterbericht finden Einheimische und Besucher alles, was sie über die bevorstehenden Wetterverhältnisse wissen müssen.

Leichter Regenfall und angenehme Temperaturen

Während die Temperaturen konstant bei angenehmen 28°C zu Beginn dieser Wetterperiode liegen, beschert uns das Wetter leicht regnerische Tage am 20. und 21. Juni 2024. Die Niederschläge halten sich jedoch in Grenzen, sodass Sie Ihre Aktivitäten im Freien mit leichter Regenausrüstung genießen können.

Ein paar Wolken, die die Stimmung nicht trüben

Der 22. Juni 2024 zeigt einen himmlischen Anblick mit nur ein paar Wolken am Himmel und einer weiterhin angenehmen Temperaturvon 28°C. Dieser sanfte Wechsel des Wetters führt uns zu einem überwiegend heiteren Himmel bis zum 24. Juni, gefolgt von strahlendem Sonnenschein und klarem Himmel.

Höhepunkt der Woche mit einer Hitzewelle

Mit einem Hoch am Wochenende sehen wir einen merklichen Anstieg der Temperaturen. Die Quecksilbersäule klettert auf bis zu 33°C am 26. Juni, was eine erfrischende Brise umso notwendiger und willkommener macht. Sowohl Einheimische als auch Touristen sollten ausreichend Flüssigkeit zu sich nehmen und Sonnenschutz nicht vergessen.

Die Woche klingt sanft aus

Das Ende unserer Wettervorschau, der 27. Juni 2024, präsentiert uns eine kleine Abkühlung mit 31°C und zerbrochenen Wolken. Trotz leichter Bewölkung verspricht dieser Tag dennoch warm zu bleiben und ist ideal für jegliche Outdoor-Aktivitäten.

Wichtige Wetterdetails auf einen Blick

Die Windgeschwindigkeiten bleiben in dieser Woche moderat, mit einer sanften Brise um die 4-6 km/h Zusammenfassend erwartet Besucher und Einwohner von Campanet eine typisch mallorquinische Sommerwoche mit der Möglichkeit, sowohl die kühlen Regentage als auch die warme mediterrane Sonne in vollen Zügen zu genießen. +++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 20.6.2024, 01:28:00. +++Zusammenfassend erwartet Besucher und Einwohner von Campanet eine typisch mallorquinische Sommerwoche mit der Möglichkeit, sowohl die kühlen Regentage als auch die warme mediterrane Sonne in vollen Zügen zu genießen.

