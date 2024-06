Wetteraussichten für Pollença: Eine Woche zwischen Sonnenschein und Regentropfen (20.6.2024)

Wetterbericht für Pollença vom 20. bis 27. Juni 2024

Die kommende Woche in PollençaPollença bietet eine Mischung aus Sonne und vereinzelten Regenschauern, wobei die Temperaturen angenehme 24 bis 29 Grad Celsius erreichen. Perfekt, um die malerischen Straßen von Pollença zu erkunden oder am Strand zu entspannen - vergessen Sie jedoch nicht Ihren Regenschirm für die gelegentlichen Schauer.

Milde Temperaturen und leichte Schauer zum Wochenanfang

Den Start in die Woche markiert der 20. Juni 2024 mit leichtem Regen bei Temperaturen um die 27°C. Die Winde bleiben sanft bei einer Geschwindigkeit von nur 4 km/h. Mit einer Luftfeuchtigkeit von 54% und einem Luftdruck von 1015 hPa bietet dieser Tag ein relativ mildes Klima. Genießen Sie die wärmenden Sonnenstrahlen, die bereits um 4:19 Uhr aufgehen und sich erst um 19:19 Uhr wieder verabschieden.

Konstantes wechselhaftes Wetter in der Wochenmitte

Die Wochenmitte setzt den wechselhaften Trend mit leichtem Regen am 21. Juni und einem kleinen Rückgang der Temperaturen auf 25°C fort, wobei ähnliche Bedingungen auch am 22. Juni mit vereinzelten Wolken erwartet werden. Die Windgeschwindigkeit erhöht sich leicht auf 5 km/h. In diesen Tagen können Besucher von Pollença die Schönheit der Wolkenformationen am Himmel bewundern, während sie durch das milde, sommerliche Klima schlendern.

Sommerliche Klarheit zum Ausklang der Woche

Am 27. Juni 2024 schließen wir die Woche mit leicht zerrissenen Wolken ab und genießen eine angenehme Temperatur von 27°C. Die Windverhältnisse bleiben mild bei 5 km/h, perfekt für einen ausgedehnten Spaziergang entlang der Küste von Pollença oder eine gemütliche Kaffeepause in einem der charmanten Cafés der Stadt.

Zusammenfassend bietet Pollença in der dargestellten Woche vielfältige Wetterbedingungen, die für fast jede Aktivität günstig sind. Die durchgehend freundlichen Temperaturen und das vielfach klare Himmelspanorama präsentieren die Ideale Gelegenheit, um all die Freuden dieser Inseloase zu entdecken.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 20.6.2024, 01:44:45. +++