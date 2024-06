Wetterbericht Calvià (20.06.24 bis 27.06.24): Sonnige Aussichten und milde Brisen

Wettervorhersage Calvià: Eine Woche voller Sonnenschein und leichter Winde

Die kommende Woche in Calvià verspricht überwiegend schönes Wetter mit milden bis warmen Temperaturen. Mit Höchstwerten zwischen 23°C und angenehmen 28°C erlebt die Region ideales Wetter für Outdoor-Aktivitäten und Genuss der malerischen Strände Mallorcas. Ein leichter Regen zum Wochenanfang sollte dem Urlaubsspaß keinen Abbruch tun, denn schon ab dem zweiten Tag erwartet die Sonnenanbeter ein strahlend blauer Himmel.

Am Donnerstag, den 20. Juni 2024, eröffnet das Wetter in CalviàCalvià mit leichtem Sprühregen bei 23°C, allerdings nur kurz, denn dahinter verbirgt sich eine Besserung, die durch einen klareren Himmel und mildere Winde mit einer Geschwindigkeit von 7 km/h begünstigt wird. Die relative Luftfeuchtigkeit liegt bei 65% und der Luftdruck bei 1016 hPa.

Ab Freitag, dem 21. Juni 2024, begrüßt uns ein klarer Himmel in Calvià, und die Temperaturen gleiten hinauf auf freundliche 25°C. Der Wind lehnt sich beruhigend zurück auf sanfte 3 km/h, was die geringere Luftfeuchtigkeit von 56% noch angenehmer macht. Die optimale Wetterlage wird durch einen steten Luftdruck von 1019 hPa unterstützt.

Über das Wochenende und den Start in die neue Woche hält sich das sonnige Wetter. Perfekte Bedingungen für lange Wanderungen, ausgedehnte Strandbesuche oder Entdeckungstouren durch Calvià. Mit täglichen Sonnenaufgängen um etwa 4:23 Uhr und Sonnenuntergängen um 19:21 Uhr können Besucher und Einheimische die längsten Tage des Jahres voll auskosten.

Die letzte Junihälfte bestätigt einmal mehr, warum Mallorca ein beliebtes Urlaubsziel ist. Die angenehmen Nächte mit wenig Schwankungen in der Temperatur versprechen erholsamen Schlaf und laden die Energiereserven für den nächsten Tag auf.

Für alle Wettersensible: UV-Strahlung und Pollenflug sind zu dieser Jahreszeit in der Regel erhöht, denken Sie also an den Sonnenschutz und eventuelle Allergiemaßnahmen.

Genießen Sie eine Woche voller Sonnenschein in Calvià und machen Sie das Beste aus dem traumhaften Wetter!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 20.6.2024, 01:27:20. +++