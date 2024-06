Wetterprognose für Montuïri (20.06.2024 bis 27.06.2024): Sommerliche Aussichten und sanfte Brisen

Wetter-Vorschau für Montuïri: Sonne, leichte Regenschauer und milde Winde

Die Sonne strahlt kräftig über Montuïri, ein idyllisches Dorf im Herzen Mallorcas, und lädt sowohl Einheimische als auch Urlauber ein, die warmen mediterranen Tage voll auszukosten. Mit Sommertemperaturen, die in der nächsten Woche stellenweise die 30°C-Marke überschreiten, steht uns in Montuïri eine heiße Zeit bevor. Doch was genau sagt die detaillierte Wettervorhersage für die Tage vom 20. Juni 2024 bis zum 27. Juni 2024?

Sommerliches Flair mit leichtem Regen zu Wochenbeginn

Am Donnerstag, den 20. Juni 2024, beginnt der Tag in Montuïri mit leichtem Regen und einer Höchsttemperatur von angenehmen 28°C. Die frische Brise bei Windgeschwindigkeiten von nur 7 km/h macht das Wetter trotz der Nässe sehr angenehm. Als Besucher sollten Sie auf die niedrige Luftfeuchtigkeit von 36% und den Druck von 1016 hPa achten. Und lassen Sie sich das Naturschauspiel nicht entgehen: Die Sonne geht um 4:20 Uhr auf und taucht um 19:18 Uhr in ein malerisches Abendrot.

Leichte Temperatursteigerung und Sonnenschein

Der Freitag, 21. Juni 2024, verspricht mit bis zu 30°C und leichten Regenschauern etwas wärmere Bedingungen, doch dank der schwachen Windverhältnisse von 3 km/h bleiben die Tage weiterhin angenehm. Die Luftfeuchtigkeit sinkt auf 27% und der Luftdruck steigt leicht auf 1019 hPa an. Genießen Sie das frühe Aufstehen oder das romantische Ende eines langen Tages am Strand bei Sonnenauf- und -untergang zur selben magischen Zeit wie am Tag zuvor.

Hochsommerlich heiß unter der Sonne Mallorcas

Das Wochenende lädt mit klarem Himmel und sommerlich heißen 30°C am Samstag, 22. Juni 2024, zu Aktivitäten im Freien ein. Bei einer sanften Brise von 4 km/h und einer relativen Feuchte von 36% wird der Tag als wahrhaft perfekt für jegliche Unternehmungen gesehen. Der Luftdruck zeigt sich mit 1018 hPa stabil, und der Sonnenaufgang sowie -untergang verschieben sich minimal auf 4:21 Uhr beziehungsweise 19:19 Uhr.

Wetterwechsel: Von Sonnenlicht durchbrochene Wolken

Die darauffolgenden Tage halten das summertime feeling aufrecht, mit einem Wechsel aus Sonnenlicht und durchbrochenen Wolken. Die Temperaturen schwanken leicht zwischen 27°C und 34°C, was typisch für diese Jahreszeit auf Mallorca ist. Leichte Winde zwischen 4 und 6 km/h tragen zu einem angenehmen Klima bei. Besonders beachtenswert ist der geringe Anstieg der Luftfeuchtigkeit und der leicht fallende Luftdruck, der die Stimmung am Abend angenehm macht, wenn die Dämmerung einsetzt.

Fazit: Eine Woche voller Versprechen für Montuïri

Die Woche klingt am 27. Juni 2024 mit 34°C und vereinzelten Wolken aus, die der Sonne hin und wieder Platz machen. Bei einer Windstärke von 4 km/h und einer Luftfeuchtigkeit von nur 22% lässt sich der Sommer in vollen Zügen genießen. Der Luftdruck liegt nun bei 1008 hPa, was auf mögliches instabiles Wetter für die nächste Woche hinweisen könnte.

Wir hoffen, dass Sie diese Wetteraktualisierungen für Montuïri, Mallorca, hilfreich finden und wünschen Ihnen eine angenehme Woche, ob im Urlaub oder im Alltag, unter der mallorquinischen Sonne.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 20.6.2024, 01:42:02. +++