Wetterprognose in Palma: 20. bis 27. Juni 2024 (20.6.2024)

Das 7-Tage-Wetter für Palma de Mallorca: Sonnig mit gelegentlichen Schauern

Das sommerliche Wetter auf Mallorca zeigt sich meist von seiner besten Seite, und auch in der kommenden Woche erwartet die Einwohner und Besucher von Palma ein überwiegend sonniges Klima mit herrlichen Temperaturen. Allerdings gibt es vereinzelte Tage, an denen mit leichtem Regen zu rechnen ist. Lesen Sie hier unsere detaillierte Wettervorhersage für Palma vom 20. bis 27. Juni 2024.

Leichte Regenschauer und sanfte Brisen: 20. und 21. Juni 2024

Am Donnerstag, dem 20. Juni, und Freitag, dem 21. Juni, erwarten uns leichte Regenschauer bei dennoch hohen Temperaturen von bis zu 27 Grad Celsius. Diese Tage bieten eine angenehme Abkühlung für alle, die dem sommerlichen Wärme Mallorcas trotzen möchten. Mit Windgeschwindigkeiten zwischen 4 und 6 km/h gehört das angesagte Wetter zu den idealen Bedingungen für sanfte Outdoor-Aktivitäten.

Verstreute Wolkenfelder am Wochenende: 22. und 23. Juni 2024

Das Wochenende wird von verstreuten bis teilweise dichten Wolkenfeldern charakterisiert, die den Himmel über der Inselhauptstadt zieren werden. Doch bei Temperaturen von 26 bis 27 Grad und milder Luftfeuchtigkeit bleibt das Klima angenehm. Besonders am Sonntag, den 23. Juni, können Sie bei gebrochener Wolkendecke den Tag im Freien genießen.

Sonnenreiche Aussichten: 24. bis 26. Juni 2024

Ab Montag zeigt sich die Insel von ihrer strahlenden Seite: Mit klarem Himmel und Temperaturen, die konstant bei 27 Grad Celsius liegen, lässt sich der Sommer in Palma in vollen Zügen genießen. Die Luftfeuchtigkeit sinkt leicht, was zu einem besonders angenehmen Gefühl beiträgt. Die Sonneneinstrahlung erreicht ihren Höhepunkt, was insbesondere Sonnenanbeter und Strandgänger erfreuen wird.

Heiße Temperaturen und geringe Bewölkung: 27. Juni 2024

Zum Abschluss der Woche, am Donnerstag, den 27. Juni, klettert das Thermometer auf 30 Grad. Der Tag verspricht bei geringer Bewölkung einige heiße Stunden, die besonders an den Küstenbereichen zur Abkühlung im Meer einladen. Auch hier zeigt sich nur ein leichter Wind, der den hohen Temperaturen einen Hauch von Erfrischung verleiht.

Insgesamt bietet die Wetterlage in der letzten Juniwoche alles, was das Herz begehrt: von Sonnenschein über kleine Regenschauer bis hin zu wärmenden Strahlen und lauen Abenden. Packen Sie also die Badesachen ein und genießen Sie das wundervolle Klima auf Mallorca.

