Wetterprognose Portocolom: Sonnige Aussichten und milde Brisen in der letzten Junitagen 2024 (20.6.2024)

Aktuelle Wetterentwicklung in Portocolom

Die idyllische Hafenstadt Portocolom bietet Einwohnern und Besuchern in den nächsten Tagen eine Kombination aus sanften Brisen und überwiegend klarem Himmel. Die Wetterprognose für Portocolom verspricht angenehme Bedingungen für Freizeitaktivitäten im Freien sowie entspannte Tage am Strand.

Wettervorhersage vom 20.06. bis zum 27.06.2024

Summerliches Wetter hält in Portocolom Einzug, nachdem auch die letzten Wolken verziehen. Mit bedeutend klarem Himmel und angenehm moderaten Winden, die eine übermäßige Hitze verhindern, stehen uns wundervolle Sommertage bevor. Die durchschnittliche Temperatur bleibt stetig bei ≈25°C und bietet damit eine ideale Umgebung, um das sommerliche Mallorca in seiner Pracht zu erleben. Dabei schwankt die Luftfeuchtigkeit um einen Komfortwert von 55-62%, was die Temperaturen als besonders angenehm erscheinen lassen dürfte.

Anfangs der Woche, genau am 20. Juni 2024, erleben wir leichtes Nieselregen bei 25°C - ein sanfter Start in eine ansonsten fast makellose Woche. Dieses kurze unbeständige Intermezzo wird durch erfreuliche Aussichten auf klaren Himmel und leicht abnehmende Temperaturen abgelöst.

Am 21. und 22. Juni darf man mit einem wolkenlosen Himmel und beständigen Sommerwerten von 25°C bzw. 24°C rechnen. Eine ideale Zeit für ausgedehnte Spaziergänge an der Hafenpromenade oder ein gutes Buch am Strand.

Die Mitte der Woche bringt am 23. Juni eine leichte Abkühlung auf 22°C mit vereinzelten Wolkenfeldern über Portocolom, was eine gute Gelegenheit gibt, die kühlere Luft zu genießen. Weitere Tage folgen diesem Beispiel, während am Wochenende zusätzlich zu der Sonne vereinzelt Wolken am Himmel zu erwarten sind.

Ein besonders hervorzuhebender Tag wird der 27. Juni sein, an welchem bei 26°C und einer sanften Brise die höchste Temperatur der Woche erwartet wird - perfekt für alle, die den Tag in vollen Zügen im Freien genießen wollen.

Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Portocolom

Die Sonne lässt sich in Portocolom nicht lumpen und ermöglicht uns lange Tage unter ihrer Wärme. Mit Sonnenaufgängen um etwa 4:20 Uhr und Sonnenuntergängen nahe 19:17 Uhr bietet der Ort ausreichend Tageslicht für jegliche Aktivitäten.

Wetterzusammenfassung für die nächsten 7 Tage

Zusammenfassend gesagt, die kommende Woche in Portocolom ist ein Versprechen der Entspannung und des Sonnengenusses. Leichte Windbewegungen halten die Hitze ab und die Luft frisch, während die Wassertemperaturen zum beherzten Tauchen und Schwimmen einladen.

