Wettertrend für Son Servera: 20. Juni bis 27. Juni 2024 - Sommerliche Aussichten trotz vereinzelter Regentage (20.6.2024)

Das Son Servera-Wetter der kommenden Woche im Detail

Die Bewohner und Besucher von Son Servera können sich auf eine gemischte Wetterwoche mit sommerlichen Temperaturen und vereinzeltem Regen einstellen. Hier erhalten Sie einen umfassenden Überblick über das Wetter in Son Servera vom 20. bis 27. Juni 2024.

Die Wetterlage in Son Servera für diese Woche

Vom leichten Regen zum heiteren Himmel - so stellt sich die Wetterlage in Son Servera für die bevorstehende Woche dar. Am Donnerstag, den 20. Juni, wird es bei 25°C leicht regnen, was die sommerliche Stimmung jedoch nicht trüben dürfte, zumal der Wind mit nur 7 km/h sanft weht. Der Himmel öffnet seine Schleusen leicht, während die Luftfeuchtigkeit bei 59% liegt und der Luftdruck einen stabilen Wert von 1016 hPa aufweist.

Am Freitag, den 21. Juni, setzt sich der leichte Regen bei etwas milderen 23°C fort. Der Wind geht sanft auf 4 km/h zurück und die Feuchtigkeit steigt leicht auf 64% an. Der atmosphärische Druck bleibt mit 1020 hPa weiterhin in einem angenehmen Bereich.

Das Wochenende begrüßt uns dann am Samstag, den 22. Juni, mit einem klarem Himmel und Temperaturen, die konstant bei 23°C liegen. Die Windgeschwindigkeit beläuft sich auf behagliche 5 km/h, während die Luftfeuchtigkeit bei 63% verharrt. Einen leichten Abfall im Luftdruck auf 1019 hPa verzeichnen wir dann ebenfalls.

Der Sonntag, den 23. Juni, präsentiert sich mit 22°C und aufgelockerten Wolkenfeldern. Luftbewegungen sind mit 6 km/h etwas spürbarer, und die Luftfeuchtigkeit nimmt weiter zu 66%. Der Luftdruck senkt sich minimal auf 1018 hPa.

Den Start in die neue Woche markiert der 24. Juni mit einem strahlend blauen Himmel und angenehmen 23°C. Der Wind verharrt bei leichten 5 km/h, die Feuchtigkeit bei 64%, und der Druck zeigt sich mit 1016 hPa stabil.

Am 25. Juni setzt sich das sonnige Szenario mit klarer Sicht und Temperaturen um die 24°C fort. Mit konstanten 5 km/h bleibt der Wind ruhig, während die Luftfeuchtigkeit leicht auf 60% fällt und der Luftdruck bei 1015 hPa liegt.

Den krönenden Abschluss bildet der 26. und 27. Juni, an denen wir sowohl strahlenden Sonnenschein bei 25°C als auch aufgelockerte Wolkenbereiche erwarten können. Der gemäßigte Wind, die behagliche Luftfeuchtigkeit und der etwas niedrigere Luftdruck runden die letzte Juniwoche in Son Servera angemessen ab.

Mit den ersten Sonnenstrahlen gilt es jeweils, den Tag früh um circa 4:20 Uhr zu begrüßen und die langen Sommertage bis zum Sonnenuntergang gegen 19:17 - 19:18 Uhr voll auszukosten.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 20.6.2024, 01:53:13. +++