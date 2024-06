Wettervorhersage Bunyola: 7-Tage-Trend mit sonnigen Aussichten und leichtem Regen (20.6.2024)

Das Wetter in Bunyola: Eine Woche voller Sonnenschein und leichter Regenschauer

Die malerische Gemeinde Bunyola auf Mallorca empfängt ihre Besucher mit gemischten Wettermeldungen für die kommende Woche. Beginnend mit dem 20. Juni 2024 dürfen sich Einheimische und Urlauber auf eine angenehme Mischung aus Sonne und leichten Regentropfen einstellen, die die üppige Natur der Region freudig begrüßen wird.

Leichte Regentage gefolgt von klarer Sicht

Der Start in die Woche zeigt sich von einer leicht feuchten Seite, mit Regenfällen, die allerdings nur sanft über Bunyola streifen werden. Die Temperaturen verbleiben am 20. und 21. Juni bei angenehmen 25°C bzw. 26°C. Eine dünne Windbrise von 4 km/h bzw. 2 km/h wird kaum zu spüren sein. Die Luftfeuchtigkeit hält sich bei moderaten 47% bis 46%, wobei der Luftdruck zwischen 1016 hPa und 1019 hPa liegt.

Aussichten auf Sonne und Wolken harmonieren perfekt

Mit dem 22. Juni treten vereinzelte Wolken auf, allerdings bleibt das Thermometer konstant bei 25°C. Die Windgeschwindigkeit erhöht sich geringfügig auf 4 km/h. Der darauffolgende Tag, der 23. Juni, läutet mit aufgelockerter Bewölkung still den Übergang zu einem strahlend blauen Himmel ein, bei einer gleichbleibenden Temperatur und einer geringfügig erhöhten Luftfeuchtigkeit von 49%.

Der Höhepunkt dieser Woche liegt in den folgenden Tagen. Ab dem 24. Juni darf Bunyola sich auf drei Tage reinen Sonnenscheins einstellen, denn sowohl der 24. als auch der 25. und 26. Juni kündigen klare Himmel an, wobei die Temperatur von anfänglichen 26°C auf warme 29°C am 26. Juni klettert. Dabei sinkt die Luftfeuchtigkeit auf erfrischende 37%.

Gipfel der Wärme zum Wochenabschluss

Der 27. Juni wird zum heißesten Tag der Woche, mit erwarteten 30°C und einer entspannten Brise. Während die Wolken sich wieder zusammenfinden, bleibt die Luftfeuchtigkeit günstig bei 38%. Am Abend lässt sich der Tag in Bunyola mit einem einzigartigen Sonnenuntergang ab 19:21 Uhr gemütlich ausklingen.

Besuchen Sie Bunyola und erleben Sie eine abwechslungsreiche Woche, in der Sie sowohl leichte Regenschauer als auch reichlich Sonnenschein genießen können. Perfekt, um die verschiedenen Facetten dieser bezaubernden Region Mallorcas zu entdecken.

