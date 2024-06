Wettervorhersage Deià: 7-Tage-Prognose mit Temperaturen und Sonnenschein (20.6.2024)

Das Wetter in Deià: Eine Woche voller Sonne und leichter Sommerregen

DeiàDeià, ein idyllisches Dorf auf Mallorca, ist bekannt für sein malerisches Ambiente und angenehmes Klima. Wenn Sie in den nächsten sieben Tagen einen Besuch in Deià planen oder einfach nur auf dem aktuellen Stand bleiben möchten, finden Sie hier eine detaillierte Wettervorhersage.

Wetterprognose für die Woche vom 20. Juni bis 27. Juni 2024

Zu Beginn der Woche, vom 20. Juni 2024, erleben wir leichtfügigen Sommerregen bei einer angenehmen Temperatur von 26°C. Ein laues Lüftchen mit 3 km/h begleitet uns, während die Luftfeuchtigkeit nur bei 50% liegt.

Am 21. Juni dürfen wir uns auf ähnliche Bedingungen einstellen, wobei die Temperatur leicht auf 27°C ansteigt. Die Luftfeuchtigkeit erhöht sich geringfügig, es bleibt jedoch bei leichtem Niederschlag.

Kein Schirm notwendig: Wolkenverhangene Tage mit angenehmen Temperaturen

Gegen Mitte der Woche wird das Bild von scattered clouds am 22. und broken clouds am 23. bestimmt, ein Zeichen dafür, dass wir unseren Regenschirm getrost zuhause lassen können. Die Temperaturen bleiben konstant bei 26°C und die Frische des Windes lädt zu ausgedehnten Spaziergängen ein.

Hochsommer in Deià: Sonnige Aussichten zum Wochenende hin

Wenn Sie sich fragen, wie das Wetter Ende Juni in Deià sein wird, dann erwarten Sie strahlend schöne Tage. Ab dem 24. Juni klärt sich der Himmel auf und wir genießen sowohl am 24. als auch am 25. Juni einen klaren Himmel bei Temperaturen um die 27°C bis 28°C.

Die Hitze ist zurück: Deiàs Höhepunkt der Woche

Den Höhepunkt der sommerlichen Wärme erleben wir gegen Ende der Woche. Am 26. Juni steigt das Thermometer auf 30°C, und am 27. Juni ist eine heiße 31°C zu erwarten, womit die heißeste Zeit des Sommers eingeläutet wird.

Sonnenaufgang und Sonnenuntergang: Längste Tage des Jahres

In dieser Woche genießen wir auch einige der längsten Tage des Jahres. Die Sonne begrüßt uns gegen 4:22 Uhr und verabschiedet sich erst gegen 19:21 Uhr. An Austern und milden, sommerlichen Abenden mangelt es in Deià sicher nicht.

Fazit: Eine perfekte Woche für Aktivitäten im Freien

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass das Wetter in Deià ideal ist, um die Schönheiten Mallorcas zu erkunden oder einfach einen entspannten Urlaub zu genießen. Mit milden Nachttemperaturen, angenehmer Hitze am Tag und geringer Regenwahrscheinlichkeit steht einer Vielzahl von Outdoor-Aktivitäten nichts im Wege.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 20.6.2024, 01:31:04. +++