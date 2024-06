Wettervorhersage Fornalutx: Erfrischende Sommertage mit leichtem Regen und klarem Himmel (20.6.2024)

Das aktuelle Wetter in Fornalutx: Ein Sommer mit Leichtigkeit

Mit Beginn des Hochsommers präsentiert sich das Wetter in Fornalutx mit angenehmen Temperaturen und einer Vielfalt an Himmelsbildern. Für die Kommenden Tage, speziell vom 20. Juni bis zum 27. Juni 2024, verspricht die Wettervorhersage eine Mischung aus leichtem Regen und klarer Sicht – perfekte Bedingungen für Einheimische und Urlauber gleichermaßen, um die malerische Vielfalt Fornalutxs in vollen Zügen zu genießen.

Leichter Regen und harmonische Temperaturen zum Wochenstart

Der 20. und 21. Juni 2024 halten tagsüber jeweils leichten Regen und Höchsttemperaturen von 26°C und 27°C bereit. Niedrige Windgeschwindigkeiten von etwa 3 km/h unterstützen die sanfte Abkühlung, die durch den Niederschlag eintritt. Mit einer Luftfeuchtigkeit von 45% und 44% und einem Luftdruck von 1016 bzw. 1019 hPa werden diese beiden Tage als erfrischend und belebend empfunden.

Wolkenspiele am Himmel – die Mitte der Woche in Fornalutx

Die darauf folgenden Tage, der 22. und 23. Juni, lockern mit scattered clouds und broken clouds auf. Die Temperaturen bleiben mit 26°C und 27°C stabil, während die Luftfeuchtigkeit geringfügig auf 48% und 50% ansteigt. Der Wind bleibt weiterhin leise. Der klare Himmel am 22. Juni sorgt für eine atemberaubende Sicht auf die Tramuntana, und auch am 23. Juni sorgen aufgelockerte Wolkenfelder für eine beeindruckende Kulisse.

Ein strahlendes Finale: Sonnenschein und steigende Temperaturen

Vom 24. bis zum 27. Juni zeigt sich der Himmel über FornalutxFornalutx überwiegend von seiner besten Seite. Mit klarem Himmel und Temperaturen, die von 27°C auf 32°C klettern, steht uns eine Periode bevor, die zum Verweilen im Freien einlädt. Besonders hervorzuheben ist dabei auch die niedrige Luftfeuchtigkeit, die am 26. und 27. Juni auf angenehme 36% sinkt und für ein wohltuend trockenes Klima sorgt. Der Wind bleibt sanft mit 2 bis 4 km/h und rundet das idyllische Wetterbild ideal ab.

Die Sonnenauf-und Sonnenuntergangszeiten bieten ein langes Tagesfenster für vielfältige Aktivitäten im Freien. Am frühesten können Sie den Sonnenaufgang um 4:20 Uhr am 20. Juni erleben, während die Sonne am spätesten um 19:21 Uhr am 24. bis 27. Juni untergeht und die Abende somit ausdehnt. Die Zeiten variieren nur leicht, was für lange, erholsame Sommerabende sorgt.

Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, die perfekten Wetterbedingungen für Ausflüge in die Natur, entspannte Strandtage oder Kulturerkundungen in und um Fornalutx zu nutzen. Ein Besuch in diesem charmanten Ort verspricht in diesen Tagen ein wahres Vergnügen zu werden.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 20.6.2024, 01:34:42. +++