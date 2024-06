Wettervorhersage Marratxí: Sommerliche Temperaturen und Sonnenschein bis Ende Juni 2024 (20.6.2024)

Mallorca erlebt sommerliche Wettertrends in Marratxí

Die kommenden Tage in MarratxíMarratxí versprechen, ideale Bedingungen für alle Sonnenanbeter und Urlauber zu bieten. Mit prognostizierten Höchstwerten, die über die kommende Woche stetig ansteigen, können sich Einwohner und Besucher auf perfektes Strandwetter und angenehme Abende freuen.

Leichte Regenschauer zu Wochenbeginn

Der 20. Juni 2024 startet mit leichten Regenschauern, einer angenehmen Temperatur von etwa 26°C, einer Windgeschwindigkeit von 5 km/h und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 47%. Der Luftdruck liegt bei 1016 hPa. Während dieser wechselhaften Phase bietet es sich an, Marratxís kulturelle Angebote zu erkunden.

Stabile Wetterlage mit Temperaturanstieg

Über die Woche hinweg lässt der Regen nach und weicht einer stabilen Wetterlage mit leicht zerteilten Wolken bis hin zu klarem Himmel. Bereits am 21. und 22. Juni klettern die Temperaturen auf 28°C respektive 27°C bei weiterhin leichten Windgeschwindigkeiten. Das ideale Wetter für Outdoor-Aktivitäten und Entspannung pur unter Mallorcas Himmel.

Sonnige Aussichten mit sommerlichen Höchsttemperaturen

Vom 23. Juni an dominieren sonnige Tage mit 28°C und aufgerissenen Wolken, die bis zum 25. Juni stetig klarerem Himmel weichen. Diese Tage eignen sich hervorragend, um die malerischen Strände Mallorcas zu genießen und sich im milden Mittelmeer von den warmen Sonnenstrahlen verwöhnen zu lassen.

Heißer Höhepunkt an den letzten Junitagen

Der Sommer in Marratxí erreicht seinen Höhepunkt mit Temperaturen von bis zu 32°C am 26. Juni und sogar 33°C am 27. Juni. Diese Tage werden von klarem Himmel begünstigt, nur gelegentlich von vereinzelten Wolken unterbrochen. Bei geringer Luftfeuchtigkeit und einem leicht aufkommenden Wind bildet das Wetter die perfekte Kulisse für sämtliche Freizeitaktivitäten. Der Sonnenuntergang um 19:20 Uhr verspricht lange und wunderschöne Sommerabende.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 20.6.2024, 01:41:15. +++