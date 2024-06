7-Tage-Wettervorhersage für Banyalbufar: Sonne und milde Brisen (21.6.2024)

Genießen Sie die herrliche Sommerzeit in Banyalbufar mit einer Wetterprognose, die vielversprechende Aussichten für Outdoor-Aktivitäten bietet. Hier ist Ihr umfassender Wetterbericht für die kommende Woche in Banyalbufar, einem wunderschönen Fleckchen auf Mallorca.

Tag für Tag: Ihr Wetterguide für Banyalbufar

Freitag, 21. Juni 2024: Beginnen Sie Ihr Wochenende mit einem klaren Himmel und einem angenehmen Maximum von 23°C. Eine milde Brise mit einer Geschwindigkeit von nur 4 km/h verspricht einen entspannten Tag unter der Sonne. Mit einer erfrischenden Luftfeuchtigkeit von 60% und einem stabilen Luftdruck von 1020 hPa können Sie Ihre Pläne ohne Unterbrechung genießen. Sonnenaufgang und Sonnenuntergang umrahmen den Tag zwischen 4:22 Uhr und 19:21 Uhr.

Samstag, 22. Juni 2024: Ein paar vereinzelte Wolken beim Aufstehen, doch die Temperaturen bleiben geschmeidig bei 25°C. Mit einem sanften Wind von 3 km/h und einer Feuchtigkeit von 59% bleibt das Wohlfühlklima hängen. Die Sonne begrüßt Sie aufs Neue um 4:22 Uhr und verabschiedet sich um 19:21 Uhr.

Sonntag, 23. Juni 2024: Die Temperatur pendelt sich erneut um 23°C ein, begleitet von einigen wenigen Wolken am Himmel. Bei einer Luftfeuchtigkeit von 71% und einem leichten Wind von 3 km/h können Sie sich auf angenehme Stunden im Freien einstellen. Das Tageslicht erstreckt sich abermals von 4:22 Uhr morgens bis 19:21 Uhr abends.

Montag, 24. Juni 2024: Mit 24°C und zerstreuten Wolken bietet der Montag ideale Bedingungen für längere Ausflüge. Die Luftfeuchtigkeit sinkt leicht auf 67%, während der Wind konstant unter 4 km/h weht. Die Sonne teilt ihre Strahlen von 4:23 Uhr bis 19:21 Uhr.

Dienstag, 25. Juni 2024: Der Himmel präsentiert sich von seiner klarsten Seite. 25°C laden zu einem perfekten Strandtag ein, die Luftfeuchtigkeit liegt bei 60%, und der Wind bleibt mäßig mit 3 km/h. Sonnenaufgang um 4:23 Uhr und Sonnenuntergang um 19:21 Uhr.

Mittwoch, 26. Juni 2024: Auch zur Wochenmitte bleiben uns die angenehmen 25°C erhalten, mit einem leichten Spiel der Wolken. Windstärken von etwa 5 km/h und eine Luftfeuchtigkeit von 66% machen den Mittwoch zu einem weiteren schönen Tag. Die Sonne leistet Gesellschaft von 4:23 Uhr bis 19:21 Uhr.

Donnerstag, 27. Juni 2024: Ein paar Regentropfen dürften die Landschaft beleben, während das Thermometer angenehme 24°C anzeigt. Der Wind zieht leicht an und bringt 5 km/h, bei einer relativ hohen Luftfeuchtigkeit von 70%. Erfreuen Sie sich an einem langen Tag mit Sonnenlicht von 4:24 Uhr morgens bis 19:21 Uhr abends.

Freitag, 28. Juni 2024: Die Woche endet, wie sie begann – mit klarem Himmel und einem Hoch von 24°C. Der Wind ist belebend bei 5 km/h, und die Luft fühlt sich bei einer Feuchtigkeit von 64% beinahe perfekt an. Ein letztes Mal begrüßt uns die Sonne um 4:24 Uhr für diese Woche und verabschiedet sich um 19:21 Uhr.

Fazit: Eine Woche voller Sonnenschein

Die Wetteraussichten für Banyalbufar versprechen eine großartige Woche mit viel Sonnenlicht, moderaten Temperaturen und nur vereinzelten Niederschlägen. Dieses perfekte Wetter ist wie gemacht für lange Spaziergänge, entspannende Stunden am Strand oder einfach das süße Nichtstun in einem der vielen gemütlichen Cafés. Also, packen Sie Ihre sieben Sachen und genießen Sie die Sonne Mallorcas in vollen Zügen!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 21.6.2024, 00:56:00. +++