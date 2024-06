7-Tages-Wettervorhersage für Consell: Sonnenschein und vereinzelte Wolken (21.6.2024)

Aktuelle Wettertrends in Consell - Sonne, leichte Brisen und milde Abende

Mit der Sommerzeit in vollem Gange zeigt sich das Wetter in Consell, Mallorca, von seiner besten Seite. Die kommenden Tage versprechen sonniges Wetter mit klarem Himmel und Temperaturen, die perfekt sind, um die mediterrane Umgebung in vollen Zügen zu genießen.

Die Aussichten für die Woche vom 21. bis 28. Juni 2024

Am Anfang der Woche, genau am Freitag, den 21. Juni, erwarten uns Tageshöchstwerte von etwa 28 Grad, unter einem klaren Himmelszelt. Der Wind hält sich mit etwa 3 km/h zurück und macht den Aufenthalt im Freien besonders angenehm.

Der 22. Juni gestaltet sich ähnlich schön mit strahlendem Sonnenschein und einem weiteren Tag maximaler Temperaturen von 29 Grad. Auch am Sonntag, den 23. Juni, bleibt es freundlich, trotz einiger verteilter Wolkenfelder, und das Quecksilber zeigt angenehme 27 Grad.

Ein bisschen Kühlung bringt dann der Montag, an welchem die Temperaturen auf etwa 25 Grad fallen, und etwas dichtere Wolkenformationen den Himmel schmücken.

Zum weiteren Wochenverlauf hin lässt sich eine leichte Tendenz zu wärmeren Tagen bemerken. Besonders der Donnerstag bringt mit 29 Grad und einem strahlend blauen Himmel perfekte Bedingungen, um die zahlreichen Freizeitaktivitäten, die Mallorca zu bieten hat, zu genießen.

Auch der Freitag überzeugt mit einem ähnlichen Szenario, wobeisich hier punktuell einige Wolken zeigen werden, die das himmelblaue Panorama auflockern. Die Temperaturen klettern gar auf sommerliche 31 Grad.

Das Wochenende haben wir jedoch einen kleinen Wetterumschwung zu erwarten. Anhand leichter Regenschauer am Samstag und einer Verschnaufpause am Sonntag mit wieder klarem Himmel wird das Wetter etwas abwechslungsreicher.

Abendausklang in Consell - Wann die Sonne küsst den Tag Goodbye

Wunderschöne Sonnenuntergänge sind ein Markenzeichen der Insel Mallorca und die Woche in Consell wird keine Ausnahme sein. Mit Sonnenuntergangszeiten, die um 19:20 Uhr stattfinden, können Einwohner und Besucher gleichermaßen die Tageswärme in harmonischen Abenden ausklingen lassen.

Fazit

Noch nie war es einen besseren Zeitpunkt, das Outdoor-Leben in Consell zu genießen. Ob am Strand, bei einer Wandertour oder einfach beim Entspannen in einem der idyllischen Gärten - das Wetter spielt mit, und die Bedingungen sind perfekt.

