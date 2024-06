Aktuelle Wetteraussichten für Artà: Sonnige Tage und vereinzelte Regenschauer vom 21.06. bis 28.06.2024

Wetterüberblick für Artà vom 21. Juni bis zum 28. Juni 2024

Die bevorstehende Woche in Artà begrüßt Einheimische und Urlauber mit überwiegend sonnigen Aussichten und einigen erfrischenden Regenschauern in der zweiten Wochenhälfte. Dieser Wetterbericht gibt Ihnen einen umfassenden Überblick über alle wichtigen meteorologischen Aspekte, darunter Temperaturen, Wetterbedingungen und Winde, die für die bevorstehende Woche in Artà, einem wunderschönen Ort auf Mallorca, zu erwarten sind.

Heiterer Start mit klarer Sicht

Am 21. und 22. Juni 2024 zeigt sich das Wetter in Artà von seiner besten Seite mit einem klaren Himmel und angenehmen Temperaturen um 22°C und 23°C. Diese Bedingungen bieten perfekte Voraussetzungen für jegliche Freizeitaktivitäten im Freien. Die Winde sind leicht bis mäßig und die Luftfeuchtigkeit trägt zu einem angenehmen Klima bei.

Gelegentliche Regenschauer im Verlauf der Woche

Ab dem 23. Juni können vereinzelte Regenschauer das ansonsten klare Wetterbild etwas trüben. Mit Temperaturen die weiterhin im komfortablen Bereich von 21°C bis 25°C liegen, bleiben die Bedingungen jedoch weiterhin einladend für Urlauber und Anwohner gleichermaßen.

Wechselhaftes Wetter zum Wochenende

Zum Ende der Woche zeichnet sich wechselhaftes Wetter mit leichtem Regen am 23. und 27. Juni sowie vereinzelten Wolkenfeldern ab. Doch die Sonne lässt sich nicht dauerhaft verstecken und so erfreut ein erneuter klarer Himmel am 28. Juni alle wetterfühligen Gemüter.

Die Nächte versprechen in dieser Woche bei Sonnenaufgang gegen 4:20 Uhr Morgenfrische und begrüßen den anschließenden Tag mit Sonnenuntergängen kurz nach 19:18 Uhr. Mit einem sanften Wind und einer durchschnittlichen Luftfeuchtigkeit des mediterranen Klimas werden die Tage in Artà angenehm und die Abende ideal für gemütliche terraza-Momente.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 21.6.2024, 00:55:17. +++