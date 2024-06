Perfektes Sommerwetter in Calvià: Sonnenschein und milde Brisen vom 21.06. bis 28.06.2024

Genießen Sie das ideale Sommerklima in Calvià

Sonnige Aussichten für Calvià: Mallorca zeigt sich einmal mehr von seiner besten Seite. Mit dem Beginn dieser Woche können Einwohner und Besucher in Calvià ein herrlich angenehmes Sommerwetter erleben. Das klare, blaue Himmelszelt lädt zu zahlreichen Aktivitäten unter freiem Himmel ein, während sanfte Winde für eine frische Brise sorgen.

Sonnenanbetung und leichte Brisen: Das Wetter vom 21. - 22. Juni 2024

Starten Sie in die Sommerwoche mit strahlendem Sonnenschein und Höchsttemperaturen von 25°C. Die Winde halten sich zurückhaltend und gestalten den Aufenthalt im Freien besonders angenehm. Mit einer leichten Brise von nur 5 km/h am Donnerstag und 4 km/h am Freitag bleibt es auch an windstillen Ecken in Calvià erträglich.

Wechselnder Himmel und erholsame Nächte: Vom 23. - 24. Juni

Geringfügig bedeckt, aber immer noch mit einer großzügigen Dosis Sonnenschein, stellt der 23. Juni uns milde 24°C in Aussicht. Abgelöst wird dieser Tag von einem leicht bewölkten 24. Juni mit einer Spitze von 23°C. Ein idealer Zeitpunkt für längere Spaziergänge oder entspannende Stunden am Strand.

Klarer Himmel und eine frische Brise: Die Prognose für den 25. - 26. Juni

Der heitere Himmel kehrt zurück und beschert uns am 25. und 26. Juni erneut 24 bis 25°C. Die Luftfeuchtigkeit und der Wind bleiben kühl und angenehm, was die Urlaubsstimmung auf Mallorca unbeirrt hochhält.

Leichte Schauer getrübt durch Sommerwärme: 27. Juni 2024

Am 27. Juni kündigt sich leichter Regen an, aber lassen Sie sich dadurch nicht beeindrucken. Die Temperaturen halten sich trotzdem wohlig warm bei 25°C, während der erfrischende Niederschlag der Natur zu Gute kommt.

Strahlender Abschluss einer perfekten Woche: 28. Juni 2024

Den Ausklang der Woche am 28. Juni bestimmt ein klares Firmament, das die Temperaturen noch einmal auf angenehme 24°C steigen lässt. Genießen Sie diesen Tag als krönenden Abschluss einer Woche voller sonnenverwöhnter Stunden.

Auf Mallorca in Calvià wird das Wetter nicht nur von den Temperaturen bestimmt, sondern auch von der günstigen Luftfeuchtigkeit und dem entspannten Wind, die zusammen die perfekte Atmosphäre für jegliche Form der Erholung schaffen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 21.6.2024, 00:58:23. +++