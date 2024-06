Sonnige Aussichten: Felanitx genießt sommerliche Temperaturen und Klarheit am Himmel (21.6.2024)

Wetterprognose für Felanitx: Eine Woche voller Sonnenstrahlen erwartet Sie!

Wenn Sie Planungen für die nächste Woche treffen möchten, haben wir gute Nachrichten: Das Wetter in Felanitx präsentiert sich von seiner besten Seite. Die Witterung in Felanitx wird von viel Sonnenschein und, mit Ausnahme des 27.6.2024, von überwiegend klarem Himmel dominiert.

Hochsommerliche Temperaturen und angenehme Brisen

Zum Start in die neue Woche können Sie sich auf angenehme Temperaturen um die 28°C bei einem klaren Himmel einstellen. Der 21. und 22. Juni 2024 bieten ideale Bedingungen für Freizeitaktivitäten im Freien.

Leichte Wolkendecke als kurze Abwechslung

Am 23. Juni sorgen gebrochene Wolken für eine kleine Verschnaufpause von der prallen Sonne, wobei die Temperaturen voraussichtlich auf 24°C zurückgehen. Dieser Trend setzt sich fort mit ein paar vereinzelten Wolken am 24. Juni und einer leichten Erwärmung auf 25°C.

Rückkehr zum strahlenden Sonnenschein

Zum Ende der Woche kehrt die Region Felanitx zum klaren Himmel zurück mit steigenden Temperaturen, die Ihr Thermometer erneut auf 26°C am 25. Juni und 27°C am 26. Juni anzeigen wird.

Kurzer Regenschauer und anhaltender Sonnenglanz

Ein kurzer Regenschauer am 27. Juni bringt eine Abkühlung und frischt die Natur auf, bevor der Sommer sich am 28. Juni wieder von seiner schönsten Seite zeigt. Die Temperaturen bleiben konstant bei etwa 26°C.

Perfekte Bedingungen für Urlauber und Einheimische

Mit Sonnenaufgang, der täglich um 4:20 Uhr bzw. 4:22 Uhr stattfindet, und Sonnenuntergang um 19:18 Uhr haben Sie reichlich Zeit, das schöne Wetter in vollen Zügen zu genießen. Auch Wind und Wetter bieten ideale Bedingungen: Leichte Winde und gemäßigte Luftfeuchtigkeit machen den Aufenthalt im Freien überaus angenehm.

Zusammenfassung der Wetteraussichten in Felanitx

Wenn Sie in der nächsten Woche in Felanitx unterwegs sind, erwartet Sie somit überwiegend heiteres Wetter mit sommerlichen Temperaturen. Nur am 27. Juni sollten Sie vielleicht einen Schirm griffbereit halten. Ansonsten steht einer ungetrübten Zeit in Felanitx, sei es im Urlaub oder im Alltag, nichts im Wege. Genießen Sie die sommerliche Brise und den klaren mallorquinischen Himmel!

