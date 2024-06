Sonnige Aussichten mit angenehmen Temperaturen in Andratx: Wetterprognose für die letzten Junitage 2024 (21.6.2024)

Sommerwetter in Andratx: Eine Woche voller Sonne und leichter Brisen

Die Bewohner und Besucher von AndratxAndratx können sich freuen, denn die kommende Woche verspricht ideale Bedingungen für jegliche Sommeraktivitäten. Der Wetterbericht kündigt hauptsächlich klaren Himmel und angenehme Temperaturen an – perfekt, um Zeit im Freien zu verbringen und die malerische Landschaft Mallorcas zu genießen.

Klare, sonnige Tage stehen bevor

Am Freitag, dem 21. Juni 2024, können wir damit rechnen, dass das Thermometer angenehme 23 Grad Celsius anzeigen wird. Bei einem solch klaren Himmel, wie er für diesen Tag vorhergesagt ist, stehen die Chancen auf einen strahlenden Sonnentag hoch. Der leichte Wind mit 6 km/h bietet eine erfrischende Brise. Dieses Wetter eignet sich hervorragend für einen Besuch der lokalen Strände oder einer der vielen Terrassen und sorgt für eine ausgezeichnete Möglichkeit, die langen Tage des Sommers to the fullest auszukosten.

Beständiges Wetter lädt zu Outdoor-Aktivitäten ein

An den darauffolgenden Tagen bleibt es mit Höchsttemperaturen von etwa 23 Grad Celsius und leichten Winden ausgesprochen angenehm. Gelegentlich zeigen sich ein paar vereinzelte Wolken am Himmel, diese sollten jedoch kein Hindernis für längere Spaziergänge, Fahrradtouren oder ein Sonnenbad darstellen. Die Feuchtigkeit liegt im moderaten Bereich, was zu einer erfrischenden Atmosphäre führt.

Leichter Regen bricht die Trockenperiode

Abgesehen von einem Tag leichtem Regen am 27. Juni, der die Hitze mildert und die Natur auf der Insel bewässert, bleibt das Wetter die gesamte Woche hinweg wunderbar freundlich. Die Nachttemperaturen sinken nicht unter 22 Grad Celsius, was angenehme Nächte für einen entspannten Urlaub oder ruhigen Feierabend garantiert.

Die Sonne dominiert die Wettervorhersage

Die Sonne wird jeden Tag früh am Morgen um etwa 4:24 Uhr aufgehen und gibt uns ausgiebig Zeit, die natürliche Schönheit von Andratx bis zum Sonnenuntergang um etwa 19:21 Uhr zu erkunden. Mit solch ausgeglichenen Wetterbedingungen ist Andratx der perfekte Ort, um dem Alltagsstress zu entkommen und sich eine wohlverdiente Auszeit zu gönnen.

Wettervorhersage für Andratx im Überblick

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 21.6.2024, 00:54:14. +++