Sonniges Wetter und milde Brisen: Die Wettervorhersage für Campos auf Mallorca (20.6.2024 - 27.6.2024) (21.6.2024)

Erfrischende Sommertage erwarten die Region Campos

Die Sommer in Campos auf Mallorca sind bekannt für ihre angenehmen Temperaturen und sonnenverwöhnten Himmel. In der kommenden Woche vom 20. Juni bis 27. Juni 2024, verspricht das Wetter, genau diesen Ruf zu bestärken. Hier ist ein detaillierter Blick auf das, was die Bewohner und Besucher von Campos in den nachfolgenden Tagen erwarten können.

Sonnenklar und Perfekt für Freiluftaktivitäten

Der Sommer in Campos startet mit einem herrlich klaren Himmel am 20. Juni 2024. Mit einer Höchsttemperatur von 29°C, einer sanften Brise von nur 4 km/h und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 46% ist der Tag ideal für sämtliche Aktivitäten im Freien. Die Sonne grüßt um 9:22 Uhr und verabschiedet sich um 20:11 Uhr, sodass ausreichend Tageslicht für diverse Unternehmungen zur Verfügung steht.

Der folgende Tag, 21. Juni, bleibt der Linie mit Temperaturen um die 28°C treu und einer ansteigenden Luftfeuchtigkeit von 56%. Der Wind frischt leicht auf 6 km/h auf und spendet eine erquickende Brise. Auch für diesen Tag verspricht der klare Himmel ideale Bedingungen für Urlauber und Einheimische.

Wechselhafte Wolkenkonstellationen

Am 22. Juni ziehen zum ersten Mal in dieser Woche überdeckte Wolken auf. Doch die Temperaturen bleiben mit 27°C weiterhin sommerlich und erträglich. Wind und Feuchtigkeit halten sich weiterhin in moderatem Rahmen, es bleibt bei 6 km/h und 57% Luftfeuchtigkeit.

Die kleine Wolkeninsel zieht weiter und somit begrüßt uns der 23. Juni mit nur ein paar vereinzelten Wolken am Himmel und angenehmen 28°C, die zusammen mit einer milden Brise von 5 km/h für eine perfekte Sommeratmosphäre sorgen.

Hochsommerliche Hitze und kurzzeitiger Regen

Der Höhepunkt der sommerlichen Wärme wird am 24. Juni 2024 mit einer Höchsttemperatur von 31°C erreicht. Der klare Himmel und eine milde Windgeschwindigkeit laden dazu ein, sich in den zahlreichen Cafés und Stränden Campos' niederzulassen.

Kurz darauf erleben wir am 25. Juni eine leichte Abkühlung durch aufkommende zerbrochene Wolken, deren Schatten etwas Schutz vor der sommerlichen Glut bieten, wobei die Temperaturen immer noch bei warmen 28°C liegen. Der 26. Juni bringt schließlich den ersten Regen der Woche, doch milde 26°C sorgen dafür, dass der leichte Regen eher eine willkommene Erfrischung bietet als eine Störung.

Die Wetterwoche findet ihren Ausklang am 27. Juni, an welchem sich der Himmel abermals von seiner besten Seite zeigt. Mit einem klaren Blau und einer Spitze von 31°C können sich alle auf einen weiteren idealen Sommertag freuen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 21.6.2024, 00:59:37. +++