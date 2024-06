Traumwetter in Algaida: Sonne pur und angenehme Brisen - Die Wettervorhersage vom 21.06. bis zum 28.06.2024

Strahlender Sonnenschein und leichte Sommerbrisen in Algaida

Die kommenden Tage in Algaida verwöhnen Einwohner und Besucher mit idealen Sommerbedingungen. Vom 21. bis 28. Juni 2024 steht das Thermometer durchweg auf Sommer, und die Sonne lässt kaum eine Wolke am Himmel zu.

Hochsommerliche Temperaturen und entspannte Atmosphäre

Am Donnerstag, den 21. Juni, läutet ein strahlend blauer Himmel mit 29°C die Wetterwoche ein. Eine leichte Brise mit Windgeschwindigkeiten von nur 5 km/h sorgt für eine angenehme Abkühlung. Ein Tag, wie gemacht für Ausflüge und Aktivitäten unter freiem Himmel.

Der Freitag schließt nahtlos an und verspricht mit ebenfalls 29°C und einem klaren Himmel beste Bedingungen für Sonnenanbeter. Der Wind bleibt mit 4 km/h sanft, und auch der Luftdruck von 1019 hPa signalisiert stabiles Sommerwetter.

Wochenendgenuss mit vereinzelten Wolkenfeldern

Das Wochenende kündigt sich mit leichter Bewölkung am Samstag, den 23. Juni, an. Mit 26°C und Windgeschwindigkeiten von 6 km/h bleibt es gemütlich und sommerlich. Auch der Sonntag zeigt sich mit vereinzelten Wolken, doch bei 25°C und gleichbleibendem Wind setzt sich das Wohlfühlwetter fort. 8>

Der Sommer gibt Vollgas: Klares Wetter und Temperaturen über 25 Grad

Zum Start in die neue Woche scheint wieder die pure Sonne. Der Montag begrüßt uns mit 28°C und einem klaren Himmel, gefolgt vom Dienstag, der die Spitzenmarke von 30°C erreicht. Angenehm weht es weiterhin mit Windgeschwindigkeiten von 7 km/h, während die Wolken aufbrechen und nur noch leicht bedeckten Himmel durchlassen.

Ein leichter Regenschauer kündigt sich für den Mittwoch, den 27. Juni, an, eine willkommene Erfrischung bei immer noch 27°C und einer sanften Brise. Die Luftfeuchtigkeit bleibt mit 40% im komfortablen Bereich.

Und zum Ende der Betrachtungswoche hin, am Donnerstag, begrüßt uns Algaida erneut mit einem weiten, klaren Himmel und angenehmen 27°C.

odiscardVom frühen Sonnenaufgang um 4:21 Uhr bis zum späten Sonnenuntergang um 19:19 Uhr bieten die langen Tage viel Raum für Freizeit und Entspannung unter freier Sonne. Genießen Sie diese hochsommerliche Woche in Algaida in all ihren Facetten.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 21.6.2024, 00:53:40. +++