Wetter Estellencs (21.06.24 bis 28.06.24): Sonnenschein und leichte Brise erwarten Sie in der bevorstehenden Woche

Aktuelle Wettervorhersage für Estellencs

Ein strahlender Sommer in Estellencs: Die kommende Woche vom 21. Juni bis zum 28. Juni 2024 verspricht vorwiegend sonniges Wetter und angenehme Temperaturen in Estellencs, einem malerischen Ort auf Mallorca. Mit geringen Schwankungen bei den klimatischen Bedingungen können sich Einwohner und Besucher auf mehrheitlich klare Himmel einstellen.

Beginnend mit dem 21. Juni, wird ein Tag unter einem klaren Himmel beschert, und wir freuen uns über angenehme Temperaturen von etwa 23°C. Sogar der Wind hält sich mit leichter Brise von etwa 4 km/h zurück. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei erholsamen 59%, während der Luftdruck bei komfortablen 1020 hPa gemessen wird. Freuen Sie sich auf einen ausgedehnten Sonnenaufgang, der bereits um 4:22 Uhr zu genießen ist, gefoligt von einem lang anhaltenden Sonnenuntergang bis hin zu 19:21 Uhr.

Wettertrend für Estellencs in dieser Woche

22. Juni: Für den Freitag zeichnet sich weitestgehend freundliches Wetter mit vereinzelten Wolken am Himmel ab und milden 24°C. Mit einem schwächeren Wind von 3 km/h und einer Luftfeuchtigkeit von 60% bleibt das Wetter weiterhin angenehm.

23. Juni: Der Samstag hält die leichte Bewölkung aufrecht, während die Temperaturen konstant bei 23°C liegen. Die Windgeschwindigkeiten halten sich weiterhin bei unaufdringlichen 4 km/h, und die Luftfeuchtigkeit steigt leicht auf 71%.

24. Juni: Am Sonntag herrschen etwas mehr Wolken am Himmel bei stabilen 24°C und mit Brisen von gleicher Stärke wie zuvor. Die Luftfeuchtigkeit nimmt leicht ab auf 67%, jedoch erwarten Sie leicht fallenden Luftdruck von 1014 hPa.

25. Juni: Montag verspricht wieder klaren Himmel und ein leichtes Plus im Thermometer mit rund 25°C. Ideal für Outdoor-Aktivitäten, unterstützt durch einen schwachen Wind und eine Luftfeuchtigkeit von 62%.

Zum Ende der Woche wirft man einen Blick auf die kommenden Tage, die weiterhin mildes Mittelmeerwetter versprechen, mit leichtem Anstieg der Temperaturen bis zu 25°C und geringfügigen täglichen Luftdruckveränderungen, bevor ein leichter Regen am 27. Juni das Wetterbild mit sanften 24°C

Estellencs Wocheausklang: Wetterprognose für das Wochenende

Am Wochenende bleibt das Wetterbild weiterhin angenehm, der 27. Juni beendet die Woche mit einigen Regentropfen bei 24°C, doch schon die darauffolgenden Tage versprechen verbesserte Aussichten mit einem klaren Himmelszelt und behaglichen Bedingungen. Genießen Sie die idyllische Atmosphäre Estellencs und das erholsame mediterrane Klima Mallorcas.

Sonnenanbeter werden die langen Tage besonders schätzen, mit Sonnenaufgängen um 4:24 Uhr und Sonnenuntergängen, die erst um 19:21 Uhr stattfinden, was ausgiebige Möglichkeiten für Freizeitaktivitäten an der frischen Luft ermöglicht.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 21.6.2024, 01:03:44. +++